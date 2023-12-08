İngiltere'de savunma şirketleri önünde protestolar düzenleniyor

İngiltere'de Bournemouth, Glasgow, Brighton ve Lancashire'da savunma sanayi şirketlerinin önünde protestolar düzenleniyor.
Göstericiler, şirketlerin İsrail'le bağlarını kesmesi, İsrail'e tüm silah ve savunma ticaretini durdurmaları çağrısında bulunuyor.
Glasgow'daki BAE Systems tersanesi, sabah erken saatlerden itibaren protestocular tarafından abluka altına alındı.
En büyük protesto ise, yaklaşık 600 kişinin katıldığı Bournemouth yakınlarındaki Wimborne'daki Eaton Mission Systems'da gerçekleşti.
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