  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İngiltere'de tedavi bekleyenler rekor sayıda

» »
İngiltere'de tedavi bekleyenler rekor sayıda
İngiltere'de tedavi bekleyenler rekor sayıda

Koronavirüs salgınının etkilerini tam olarak atlatamayan dünya yeni bir salgınla karşı karşıya... Avrupa'dan ABD'ye, birçok yerde artan solunum yolu hastalıkları endişeye neden oluyor.

Geçen 3 yıl koronavirüs salgınıyla boğuşan dünya bu kez solunum yolu hastalıklarındaki artışla karşı karşıya.

ABD'de, hastanelerdeki yatak doluluk oranı son 2 haftada yüzde 8 artarak yüzde 80'i geçti.

Ülkede koronavirüs döneminde bile hastanelerdeki yoğunluk ortalama yüzde 70 civarındaydı.

Şu an hastanelerdeki yoğunluğun sadece yüzde 6'sı koronavirüs kaynaklı.

Yetkililer 6 eyalet dışında tüm ülkenin solunum virüsünü çok yüksek oranda yaşadığını belirtiyor.

Özellikle grip ağırlıklı salgın çocuk ve yaşlıları fazlasıyla etkilerken ülkedeki hastanelerin yaklaşık yüzde 10'u kritik personel sıkıntısı bildirdi.

Uzmanlar, Şükran Günü Haftası'ndaki yoğun hareketliliğin olumsuz etkilerinin de henüz bu duruma yansımadığını ekliyor.

Avrupa kıtasında da 20 ülkede solunum yolu hastalıkları hiç olmadığı kadar arttı.

Almanya'da 9,5 milyon kişi hastalıktan muzdarip.

Ekim ayından bu yana haftada 27 bin yeni grip vakası kaydedildi, bu süreçte 30 kişi grip ve buna bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede çocuk kliniklerinde boş yer kalmadı, bazı hastaneler tedavi için hastalarını komşu kentlere yönlendirdi.

Uzmanlar koronavirüs döneminde 3 yıl boyunca arkadaşlarıyla bir arada olamayan çocukların solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklığının düşmesinin önemli bir etken olduğunu vurguluyor.

İngiltere'de tedavi bekleyenler rekor sayıda

İngiltere'de de hastanelerde tedavi için bekleyenlerin sayısı, yaklaşık 7 milyon 200 bin kişi ile rekor seviyeye çıktı.

Sağlık çalışanlarının greve gitmesinin de etkileri hissediliyor.

Bu yüzden gelecek haftadan itibaren 15 bin operasyonun iptal edilebileceği belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de restoran iflasları yüzde 60 arttı08 Aralık 2022 Perşembe 20:11
  • İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi08 Aralık 2022 Perşembe 13:55
  • İngiltere Başbakanı Sunak’tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı08 Aralık 2022 Perşembe 10:29
  • Ağzına kadar dolu tramvayda cinsel ilişki şoku07 Aralık 2022 Çarşamba 23:58
  • İngiltere’de konut fiyatları son 14 yılın en sert düşüşünü kaydetti07 Aralık 2022 Çarşamba 18:45
  • İngiltere’de Pfizer-BioNTech aşısı bebek ve çocuklarda kullanılabilecek07 Aralık 2022 Çarşamba 11:49
  • İngiltere Kralı 3. Charles’a yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı06 Aralık 2022 Salı 23:57
  • İngiltere hükümetine “gıda krizi” uyarısı06 Aralık 2022 Salı 22:18
  • İngiliz mahkemesi İspanya’nın eski kralı Juan Carlos’un dokunulmazlığını tanıdı06 Aralık 2022 Salı 20:09
  • İngiltere ana muhalefet lideri: Lordlar Kamarasını feshedeceğiz05 Aralık 2022 Pazartesi 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti