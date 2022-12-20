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İngiltere’de yayınlanan KKTC’de tatil reklamlarla ilgili iddialar

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İngiltere’de yayınlanan KKTC’de tatil reklamlarla ilgili iddialar
İngiltere’de yayınlanan KKTC’de tatil reklamlarla ilgili iddialar

İngiltere'de reklam sektörünü denetleyen “Reklam Standartları Kurumu” (ASA) verilerine göre, 2022 yılı içerisinde, İngiltere’de yayımlanan KKTC’de tatil reklamlarının, 3’üncü en yüksek şikâyet alan reklam olduğu öne sürüldü.

Alithia gazetesi “İşgal Bölgelerindeki Tatil Reklamlarına İlişkin Olarak İngiltere’de Yüzlerce Şikâyet- İngiltere’de Yaşayan Rumlar ve Kıbrıs’ın Dostları Reklamın Gösteriminin Yasaklanmasını İstedi” başlığıyla yer verdiği haberinde, söz konusu reklamların “ITV” isimli ulusal televizyon kanalı tarafından yayımlandığını ve “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu’nun” tepkisine neden olduğunu yazdı.

İngiltere’de reklam sektörünü denetleyen ASA’ya bu konuda toplamda 394 şikâyette bulunulduğunu yazan gazete, İngiltere’de yaşayan Rumların ve Güney Kıbrıs’ın dostlarının, bu şikâyetlerle, reklamların gösterilmesinin yasaklanmasını istediklerini kaydetti.

İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile İngiliz seyahat acentesi “Diect Traveller’in” söz konusu reklamlarının yayımlanmaya başladığı geçen Ocak ayında, buna şiddetli tepki gösterdiğini anımsatan gazete, “Milli Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis tarafından ITV CEO’su ile ASA’ya yönelik mektuplar gönderildiğini belirtti.

Karaolis’in gönderdiği mektuplarda, ITV’den “bu reklamların gösterimini durdurmasını, sebep olduğu olay yüzünden özür dilemesini aynı zamanda Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgelerindeki tatil reklamlarının ITV’de bir daha asla yayınlanmayacağını garanti etmesini istediğini” öne süren gazete, Karaolis’in İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumları, ITV ve ASA’yı protesto etmeleri konusunda teşvik ettiğini belirtti.

Bunun ise konuyla ilgili birçok şikâyette bulunulmasına neden olduğunu yazan gazete, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların şiddetli tepkisinin ardından ASA’nın konuyu incelediğini ve İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumları hayal kırıklığına uğratacak şekilde, bu reklamların gösteriminin kural ihlali teşkil etmediği kararı verdiğini ekledi.

 
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