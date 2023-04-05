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İngiltere'de yeni bir kene virüsü tespit edildi

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) bildirdiğine göre, İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde ciddi menenjit benzeri semptomlara neden olabilen bir kene virüsü tespit edildi.
İngiltere'de yeni bir kene virüsü tespit edildi

Ajans, insanların dışarıda kaldıktan sonra kıyafetlerini ve vücutlarını düzenli olarak keneler için kontrol etmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Ayrıca kene virüsünün yayılmasını önlemek için hastanelerdeki testlerde değişiklik yapılmasını önerdi.

BBC'nin bildirdiğine göre, sağlık kurumu tarafından ortaya konulan alarmın ardından, şimdi İngiltere ve İskoçya'da virüs için gelişmiş bir tespit çalışması yapılıyor.

Keneler, kene kaynaklı ensefalit ve Lyme hastalığı dahil olmak üzere bir dizi hastalık taşıyabilir.

Raporda, sağlık yetkililerinin Yorkshire'ın bazı bölgelerinde semptom göstermeyen kişilerin kan örneklerinde virüsün varlığını test ettiği ve orada bir vakanın doğrulandığı belirtildi.

UKHSA, geçen yıl İngiltere'de ilk vakanın doğrulandığını söyleyerek, 2019'dan beri İngiltere'de edinilen üç olası veya doğrulanmış kene kaynaklı ensefalit vakası bulundu.

Virüs, Hampshire/Dorset ve Norfolk bölgelerinde de tespit edildi.

Kenelerin taşıdığı virüs, dünya genelinde birçok ülkede yaygın olarak görülüyor.

Virüsten kaynaklanan semptomlar asemptomatik enfeksiyonu ve bazı durumlarda baş ağrısı, ense sertliği, konfüzyon veya bilinç kaybı ile birlikte yüksek ateş gibi merkezi sinir sisteminin ciddi enfeksiyonunu içeriyor.

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