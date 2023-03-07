  • BIST 5.393,70
  • Altın 1113.448
  • Dolar 18.915
  • Euro 20.1254
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

İngiltere’den seçim kampanyası: Göçmen tekneleri açıklaması

» »
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, iktidardaki Muhafazakar Partinin bir sonraki seçimi kazanabilmesi için hükümetin, "göçmen teknelerinin geçişlerini durdurması" gerektiğini söyledi.
İngiltere’den seçim kampanyası: Göçmen tekneleri açıklaması

Braverman, hükümetin bugün duyurması öngörülen “ülkeye küçük teknelerle girenlerin sığınma talebinde bulunmasını önleyecek yeni yasa tasarısı” öncesinde The Telegraph gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

“Göçmen teknelerini durdurmalıyız ve yasa tasarımız da bunu yapacak. Artık geçici çözümler ya da zor kararlardan kaçmak yok.” ifadesini kullanan Braverman, yeni yasa tasarısının uluslararası hukuk açısından yasallığını sorgulayanlara verdiği yanıtta, “Ben ve Başbakan (Rishi Sunak), işe yarayan yasa tasarısına sahip olduğumuzdan emin olmak için yorulmadan çalışıyoruz. Bu krizi çözmek için uluslararası hukukun sınırlarını zorladık… Buraya yasa dışı yollardan gelirseniz kalamazsınız” dedi.

“AMASI FALAN YOK”

Braverman, düzensiz göç meselesinin, gelecek seçimlerde partisi üzerindeki etkisine ilişkin, “Bence seçimi kazanmak için göçmen teknelerini durdurmamız gerekiyor. Aması falan yok. Bu yüzden Başbakan (Sunak), göç konusunu hükümetin 5 önceliğinden biri haline getirdi” dedi.

İngiliz hükümetinin, ülkeye küçük teknelerle giren yasa dışı göçmenlerin sığınma talebinde bulunmasını önleyecek yeni yasa tasarısını bugün duyurması öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’yle yaptığı telefon görüşmesinde, yasa dışı göç sorununu ele almıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin, İngiltere-Ruanda göç ortaklığını, insan kaçakçılarını engellemeye ve insani meseleleri ele almaya yönelik ortak çabaları görüştüğü belirtilmişti.

Açıklamada, “Liderler, bu önemli ortaklığın başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam edecekleri taahhüdünde bulundu.” ifadesi kullanılmıştı.

İngiltere Başbakanı Sunak, Manş Denizi üzerinden yapılan düzensiz göçle mücadelenin hükümetin 5 önceliği arasında yer aldığını belirtmişti.

Resmi verilere göre, 2022’de 45 bin 756 göçmen, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı.

İngiltere’de yasa dışı kalan göçmenlerin Ruanda’ya gönderilmesi için 14 Nisan 2022’de iki ülke arasında “Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması” imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmaya ülkedeki insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022’de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda’ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de 14 Haziran 2022’de uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

İngiltere’de Yüksek Mahkeme, 19 Aralık 2022’de hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda’ya gönderme planının “yasal” olduğuna karar vermişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kral Charles’ın kararı şoke etti: Prens Harry ve Meghan Markle’ı kovdu01 Mart 2023 Çarşamba 17:59
  • İngiliz medyası depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ı analiz etti: Cennetten cehenneme28 Şubat 2023 Salı 20:24
  • İngiltere ve AB’den yeni anlaşma28 Şubat 2023 Salı 11:56
  • AB ile İngiltere liderleri Kuzey İrlanda protokolünü görüşecek27 Şubat 2023 Pazartesi 12:32
  • Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi26 Şubat 2023 Pazar 18:49
  • İngiltere’de meyve sebze rafları boşaldı26 Şubat 2023 Pazar 12:14
  • İngiliz basını yazdı: Dünya enkaz altındaki voleybol takımından müjdeli haber bekliyor09 Şubat 2023 Perşembe 15:44
  • Liz Truss: Politikalarımı yürürlüğe koymam için bana hiç şans verilmedi05 Şubat 2023 Pazar 19:57
  • Prens Harry’nin bekaret açıklaması gündem olmuştu: Cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı05 Şubat 2023 Pazar 13:39
  • İngiltere’den göçmenlerle ilgili yeni adım04 Şubat 2023 Cumartesi 22:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti