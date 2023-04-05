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İngiltere’den TikTok’a 15,9 milyon dolarlık ceza…

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Çocuklara ait verilerin kötüye kullanılması nedeniyle İngiltere'den TikTok'a 15,9 milyon dolarlık para cezası geldi.
İngiltere’den TikTok’a 15,9 milyon dolarlık ceza…

Dünyanın en popüler platformlarından biri olan TikTok, özellikle genç kullanıcılarıyla dikkat çekiyor. Ancak bir süredir platformun başı dertten kurtulmuyor. Gazetecilerin verilerine erişilmesi ve casusluk suçlamalarından sonra şimdi de çocuklara ait verilerin kötüye kullanıldığı iddia ediliyor.

İngiltere’nin gizlilik gözlemcisi, çocukların verilerini kötüye kullandığı ve genç kullanıcıların kişisel bilgilerine yönelik korumaları ihlal ettiği için salı günü TikTok’a multimilyon dolarlık bir ceza verdi.

İngiltere Veri Koruma Otoritesi (ICO), popüler video paylaşım uygulamasına 12,7 milyon sterlin (15,9 milyon dolar) para cezası verdiğini söyledi.

Veri ihlallerini araştıran İngiliz gözlemci, Mayıs 2018 ile Temmuz 2020 arasında TikTok’un, belirli yaşlardaki çocukların hesap oluşturmasını yasaklayan kurallarına rağmen, 2020’de Birleşik Krallık’ta 13 yaşın altındaki 1,4 milyon kadar çocuğun uygulamayı kullanmasına izin verdiğini söyledi.

YASALARA UYMUYOR

Ayrıca TikTok’un 13 yaşın altındaki çocukları tespit etmede yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi. Çocukların fiziksel dünyada olduğu kadar dijital dünyada da güvende olmalarını sağlayacak yasaların olduğu, ancak TikTok’un bu yasalara uymadığı belirtildi. Ve uygulamaya uygunsuz bir şekilde erişim verilen çocukların kişisel verilerinin toplanıp kullanıldığı söylendi.

TikTok yaptığı açıklamada, “13 yaşından küçükleri platformdan uzak tutmak için büyük yatırımlar yapıyoruz ve 40 bin kişilik güvenlik ekibimiz, platformu topluluğumuz için güvenli tutmaya yardımcı olmak için gece gündüz çalışıyor. Kararı gözden geçirmeye devam edeceğiz ve sonraki adımları değerlendireceğiz” dedi.

Suçlamalar arasında ayrıca, TikTok’un İngiliz kullanıcıların kişisel verilerinin yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesinin sağlanmadığı da yer aldı.

TikTok başlangıçta 27 milyon sterlinlik bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı ve bu ceza, şirketin diğer suçlamaların düşmesi için düzenleyiciyi ikna etmesinden sonra düşürüldü.

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