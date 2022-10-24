  • BIST 3.977,51
  • Altın 984.194
  • Dolar 18.5633
  • Euro 18.3137
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak

» »
İngiltere'de, eski maliye bakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi.
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak

Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi.

Sunak bunun üzerine milletvekilleri ve parti üyeleri arasında oylama yapılmadan seçimi kazandı. 

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak. 

Kral 3. Charles'ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Sunak'a vermesi bekleniyor.

Yarın resmen başbakanlık görevini devralması beklenen Sunak Muhafazakar Partili milletvekillerine bir konuşma yaptı.

Muhafazakar Milletvekili Simon Hoare Sunak'ın bunun zorlu bir dönem olacağını ve kolay yanıtlar olmadığını söylediğini aktardı.

Hoare "Kesinlikle bir genel seçim olmayacağını, muhalefet partilerinin de neden seçim istediğini anlayabildiğini söyledi "dedi.

S﻿unak daha sonra partisinin genel merkezinde kısa bir konuşma yaptı. Sunak "Size doğruluk ve alçakgönüllükle hizmet etmeyi vaad ediyorum" derken, İngiliz halkı için gece gündüz çalışma sözü verdi.

Sunak İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu, ancak büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu vurguladı. Sunak ayrıca başbakanlık görevine layık görülmesinin hayatının en büyük onuru olduğunu ifade etti.

R﻿ishi Sunak konuşmasında selefi Liz Truss'a da teşekkür etti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam liderlik yarışına katılmayacağını açıklamıştı.

Johnson, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğunu ancak adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını söylemiş ve Muhafazakar Parti’nin 102 milletvekilinin kendisini desteklediğini iddia etmişti.

Ancak bugüne kadar Johnson’a kamuoyu önünde destek açıklayan milletvekillerinin sayısı 58’di.

İ﻿ngiltere'de muhalefet partileri ise bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı yapıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliyet Postası “barkodlu pul krizi” nedeniyle tepki çekti23 Ekim 2022 Pazar 19:22
  • İngiltere’de Rishi Sunak Başbakanlık İçin Adaylığını Resmen Açıkladı23 Ekim 2022 Pazar 16:45
  • Moody’s, Britanya’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi23 Ekim 2022 Pazar 16:14
  • İngiltere seçimlere hazırlanıyor: Başbakan adayları netleşmeye başladı23 Ekim 2022 Pazar 13:42
  • İngiltere’de koltuk kapmaca başladı: Başbakanlık için apar topar geldi22 Ekim 2022 Cumartesi 15:35
  • Boris Johnson tatilini yarıda kesti, apar topar uçağa bindi22 Ekim 2022 Cumartesi 10:11
  • Moody’s İngiltere’nin notunu değiştirmedi, görünümünü negatife çevirdi22 Ekim 2022 Cumartesi 10:03
  • İngiltere bunu konuşuyor: Boris Johnson koltuğa geri dönebilir21 Ekim 2022 Cuma 21:25
  • Liz Truss’ın istifası İngiliz basınında: ‘Acı son’21 Ekim 2022 Cuma 09:54
  • İngiltere’de muhalefetten acil genel seçim çağrısı20 Ekim 2022 Perşembe 21:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti