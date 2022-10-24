İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak

Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi.

Sunak bunun üzerine milletvekilleri ve parti üyeleri arasında oylama yapılmadan seçimi kazandı.

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak.

Kral 3. Charles'ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Sunak'a vermesi bekleniyor.

Yarın resmen başbakanlık görevini devralması beklenen Sunak Muhafazakar Partili milletvekillerine bir konuşma yaptı.

Muhafazakar Milletvekili Simon Hoare Sunak'ın bunun zorlu bir dönem olacağını ve kolay yanıtlar olmadığını söylediğini aktardı.

Hoare "Kesinlikle bir genel seçim olmayacağını, muhalefet partilerinin de neden seçim istediğini anlayabildiğini söyledi "dedi.

S﻿unak daha sonra partisinin genel merkezinde kısa bir konuşma yaptı. Sunak "Size doğruluk ve alçakgönüllükle hizmet etmeyi vaad ediyorum" derken, İngiliz halkı için gece gündüz çalışma sözü verdi.

Sunak İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu, ancak büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu vurguladı. Sunak ayrıca başbakanlık görevine layık görülmesinin hayatının en büyük onuru olduğunu ifade etti.

R﻿ishi Sunak konuşmasında selefi Liz Truss'a da teşekkür etti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam liderlik yarışına katılmayacağını açıklamıştı.

Johnson, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğunu ancak adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını söylemiş ve Muhafazakar Parti’nin 102 milletvekilinin kendisini desteklediğini iddia etmişti.

Ancak bugüne kadar Johnson’a kamuoyu önünde destek açıklayan milletvekillerinin sayısı 58’di.

İ﻿ngiltere'de muhalefet partileri ise bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı yapıyor.