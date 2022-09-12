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İngiltere'nin yeni kralının sosis parmakları endişe kaynağı oldu: 3. Charles hasta mı?

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni devam ederken, yerine geçen oğlu Kral 3. Charles'ın sağlığı ile ilgili endişeler ortaya çıktı. Yeni hükümdarın şişmiş parmakları ve kırmızı elleri sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.
İngiltere'nin yeni kralının sosis parmakları endişe kaynağı oldu: 3. Charles hasta mı?

Uzmanlar, 73 yaşındaki 3. Charles'ın sağlık durumunu değerlendirdi.

İngiltere’de 3. Charles sadece birkaç gündür kral, ama şimdiden parmakları da dahil olmak üzere her türlü konuda yoğun bir incelemeye tabi tutulmaya başladı. Yeni hükümdarın elleriyle ilgili sıra dışı bir detay, internette hareketli bir tartışmaya yol açtı.

Kral 3. Charles’ın şişmiş parmakları ve kırmızı  ellerinin fotoğrafları, son günlerde annesi Kraliçe Elizabeth'in yasını tutanlarla el sıkışırken ve kalabalıklara el sallarken endişe kaynağı oldu. 

SOSİSE BENZETİLDİ

 

Sosyal medyada pek çok kişi, 3. Charles’ın parmaklarını sosise benzeterek fotoğraflarını paylaştı.

Diğer taraftan, 73 yaşındaki İngiltere kralı, daha önce kendi parmaklarını “sosis”e benzetmişti. 3. Charles, 2012'de Avustralya'ya gerçekleştirdiği uzun bir uçuştan sonra gazetecilere parmaklarının sosis gibi olduğunu söylemişti. 

ÖDEM YA DA ROMATİZMA KAYNAKLI OLABİLİR

 

Daily Star'a konuşan İngiliz Dr. Gareth Nye, kralın parmaklarındaki şişliğin ödem veya romatizmaya (artrit) bağlı ortaya çıkabileceğini söyledi. 

Dr. Nye, "Ödem, vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda şişmeye neden olan sıvı tutmaya başladığı bir durumdur. Sebebin bu olup olmadığını anlamak için şişmiş bölgeye yaklaşık 15 saniye baskı uygulamak yeterlidir. Bu hareketin ardından, o bölgede çöküntü oluşur” dedi.

 

 

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