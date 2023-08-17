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İnternet bağlantısı kopan robot taksiler San Francisco'yu birbirine kattı

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ABD'nin San Francisco kentinde, robot taksilerin sayısının artırılmasına onay verilmesinden bir gün sonra internet bağlantısı kopan 10 taksi trafik sıkışıklığına sebep oldu.
İnternet bağlantısı kopan robot taksiler San Francisco'yu birbirine kattı

Geçtiğimiz Cuma gününde gerçekleşen bir konser sonunda Cruise firmasına ait birçok robot taksiyi alana çağıran kullanıcılar, yoğunluğa yol açtı ve hareket halindeki taksilerin bağlantı sorunu yaşamasına neden oldu.

Bağlantı problemi sonucunda akan trafikte hareketsiz kalan 10 adet robot taksi, adeta trafiği katletti ve kargaşaya sebep oldu.

Firma, olay sonrasında yaptığı açıklamada araçların yaşadığı sorunun konser sonrasında oluşan cep telefonu yoğunluğundan kaynaklandığını belirterek, söz konusu problem üzerine çalıştıklarını söyledi.

Görgü tanıkları, 10 robot taksinin iki dar sokakta sıkıştığını söyledi. 

Bölgede yaşayan Jeffrey Bilbrey, "Bu bana korkunç hissettirdi çünkü insanlar ölebilirdi. Eğer acil bir durum olsaydı, acil durum araçları bu taksileri geçip sokağa giremezdi" dedi.

Araçların 15 dakika boyunca hareketsiz kaldığını belirten Bilbrey, olayın ciddi bir trafik sıkışıklığına neden olduğunu söyledi.

Bilbrey, "İnsanları uyarıyordum çünkü bu şehirden olmayan kişiler bu arabaların sürücüsüz olduğunu bilmiyordu. Pencereden bağırarak bunu söyledim" diye konuştu.

Müfettiş Aaron Peskin, konuyla ilgili şirketle görüştüğünü ve şirketin kendi bağlantı şebeke ağını kurmayı planladığını söyledi.

San Fancisco'da 600'e yakın sürücüsüz araç bulunduğuna dikkat çeken Peskin, "San Francisco, ABD'de bu araçların deneme noktası oldu. Ve hep birlikte bu tecrübelerden bir şeyler öğreniyoruz. Şirketlerden kamu yararını gözeterek bizimle çalışmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2023'ün başından bu yana San Francisco'da sürücüsüz araçların karıştığı 55 kaza meydana geldi.

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