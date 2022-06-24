  • BIST 2.542,67
  • Altın 1019.203
  • Dolar 17.3684
  • Euro 18.2545
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

İnternet üzerinden dolandırıcılık: 88 bin 930 Euro'luk vurgun

» »
Limasol polisinin, internet üzerinden gerçekleştirilen 88 bin 930 Euro miktarındaki dolandırıcılık olayını araştırdığı belirtildi.
İnternet üzerinden dolandırıcılık: 88 bin 930 Euro'luk vurgun

Alithia gazetesi polisin, 66 yaşındaki bir kişinin şikayeti üzerine olayı araştırdığını yazdı.

Habere göre 66 yaşındaki adam, yurt dışından olan bir kadın tarafından aranarak hisse senedi yatırım planı konusunda kendisine bilgi verdiğini ve bahse konu kadına 250 Euro para gönderdiğini belirtti.

66 yaşındaki adam, daha sonra yine aynı kadın tarafından arandığını para transferi için kendisine bilgisayar ve cep telefonu bilgilerini vermesini istediğini, bunun üzerine ilgili bilgiler kadına verdiğini söyledi.

Bahse konu adam, iki banka hesabından 88 bin 930 Euro çekildiğini fark etmesi üzerine polise başvurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de seçime doğru: DİKO'dan Hristodulidis'e yeşil ışık23 Haziran 2022 Perşembe 14:19
  • Güney Kıbrıs'ta akaryakıta 0,50 Euro zam geldi22 Haziran 2022 Çarşamba 12:08
  • Güneyde 2021'de aşırı doz uyuşturucudan 11 kişi öldü21 Haziran 2022 Salı 16:12
  • Güneyde Fransa’dan 6 savaş helikopterleri alımına onay çıktı21 Haziran 2022 Salı 11:19
  • Limasol ile Pire arasında ilk feribot seferi gerçekleştirildi20 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
  • Güney'de Enflasyonda yeni bir rekor19 Haziran 2022 Pazar 13:09
  • Avrupa Halk Partisi Başkanı: Birleşik bir Avrupa’da bölünmüş bir Kıbrıs olamaz19 Haziran 2022 Pazar 13:08
  • Anastasiades seçimler ışığında birlik çağrısı yaptı19 Haziran 2022 Pazar 13:07
  • Yunanistan Başbakanı: Kıbrıs sorununda tek pusulamız uluslararası hukuktur19 Haziran 2022 Pazar 13:06
  • Skandal üstüne skandal... Güney'de Polis liderliği sallanıyor!18 Haziran 2022 Cumartesi 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti