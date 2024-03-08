İş Yerinde Muhasebeci Tarafından Hırsızlık: Binlerce TL ve Euro Çalındı!

Lefkoşa'daki bir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede muhasebeci olarak çalışan T.K.(E-33), müşterilerden toplanan 33.695 TL ile 200 Euro nakit parayı işletmenin muhasebesine kaydetmeyip kendi hesabına geçirdiği tespit edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde Muhasebeci Tarafından Hırsızlık Skandalı Ortaya Çıktı

Lefkoşa'da bulunan bir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede, 22 Şubat - 05 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen olayda büyük bir hırsızlık skandalı yaşandı. İşletmede muhasebeci olarak görev yapan T.K.(E-33), müşterilerden toplanan ve işletmeye teslim edilen 33.695 TL ile 200 Euro nakit parayı, resmi muhasebe kayıtlarına geçirmeden kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı.

Şirket yetkilileri, mali kayıtların incelenmesi sırasında meydana gelen bu vahim durumu fark ederek hemen ilgili mercilere bilgi verdi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, T.K.'nın işletmenin muhasebesine kaydedilmesi gereken paraları kendi çıkarı için kullanarak hırsızlık yaptığı belirlendi.