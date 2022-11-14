  • BIST 4.570,20
  • Altın 1058.511
  • Dolar 18.5962
  • Euro 19.2388
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İskele Belediyesi Taksim’de gerçekleşen patlama nedeniyle bazı kutlamaları iptal etti

» »
İskele Belediyesi Taksim’de gerçekleşen patlama nedeniyle bazı kutlamaları iptal etti
İskele Belediyesi Taksim’de gerçekleşen patlama nedeniyle bazı kutlamaları iptal etti

İskele Belediyesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında yer alan halk dansları gösterileri, fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşünde bando ve ışıklı dans gösterilerinin Taksim Meydanı’ndaki hain terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yarın saat 10.00’da İskele’de düzenlenecek tören programında değişikliğe gidildiği kaydedildi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden canlar düşünülerek yapılan değişiklikte törende izaz ikram kısmının da olmayacağı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İDDİA: UBP Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesi çalkalanıyor...04 Kasım 2022 Cuma 16:58
  • Dikkat! Elektrik kesintisi...31 Ekim 2022 Pazartesi 14:32
  • İskele Belediyesi 1. Bal Festivali Bugün Yapılıyor30 Ekim 2022 Pazar 13:55
  • 29 Ekim İskele’de Törenle Kutlandı29 Ekim 2022 Cumartesi 14:36
  • Adem Gökalp hayatını kaybetti26 Ekim 2022 Çarşamba 10:41
  • Hafta Sonu Topcuköy'de Bal Festivali var25 Ekim 2022 Salı 11:10
  • İskele'de alacak verecek kavgası! Parmağını kırdı!25 Ekim 2022 Salı 10:24
  • Karpaz'da kaza! Yararlı var!22 Ekim 2022 Cumartesi 21:55
  • İskele'deki İş kazası sonrası tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı21 Ekim 2022 Cuma 13:32
  • İskele'de ölümlü iş kazasında 4 tutuklu!21 Ekim 2022 Cuma 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti