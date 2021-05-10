İskele Boğaz - Ergazi kavşağı arası trafiğe kapatıldı

İskele - Karpaz Anayolu'nun, İskele Boğaz - Ergazi kavşağı arasında yapımı devam etmekte olan çift şeritli yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Polis yol yapım çalışmaları nedeni ile anayolun Boğaz Harnup Fabrikası ile Ergazi kavşağı arasında kalan bölümün trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Güzergah üzerindeki ulaşımın asfalt dökümü yeni yapılan yol üzerinden tek şerit olarak sağlandığı bildirilirken, polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.
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