İskele bölgesinde deniz kirliliğine yönelik çalışma başlatıldı

Çevre Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve İskele Belediyesi bölgedeki çevre kirliliğinin temizlenmesi için gerekli çalışmaları başlatırken, Çevre Yasasında atık su ile ilgili cezalarının artırılması yönünde adım atılıyor.

AKTUNÇ

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programında çevre kirliliğine karşı ceza tedbirleri için 18/2012 Çevre Yasası’nın cezalar kısmının 19/1 madddesine istinaden atık su cezalarının artırılması yönünde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Aktunç, “29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde İskele bölgesinde iki şirkete ceza kesildi. Denetimleri sıklaştırarak, cezaları daha caydırıcı bir noktaya getireceğiz. Esas buradaki nokta şudur; İskele bölgesi bir cazibe noktası ve orada büyük yapılaşmalar yapılıyor. Büyük firmaların yaptığı yapılar bazıları çıkan atık sulardere yatağına, toğrağa veriliyor. Bir şekilde yolunu bulup denizer ulaştı. Bununla iligli cezaları kestik. Sağlık Bakanlığı ile de iletişim içerisindeyiz. Önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı ile bir tüzük düzenlemesi ile cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi konusunda çalışmamız var” dedi.

Aktunç, “Çevresiz bir turizm olamayacağının farkındayız ve bu yüzden bununla ilgili caydırıcı cezalar konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışma başlattık. Ve oradaki işletmelerin neler yapabileceğinin çalışmasını da başlattık. Hatalar var. Ama gerekli cezaları artırarak kesecek. Ama diyalog yoluyla bu sorunu aşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

GÜRCAFER

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de İskele Belediyesi ile protokol imzalayarak bölgedeki atık suların arıtılması amacıyla ortak fon yönetimi oluşturulacağını söyledi.

Gürcafer, “İskele bölgesindeki deniz kirliliği ile ilgili rahatsızlığımız var. İmar Planın neticelenmesini bekliyoruz. İskele Belediye Başkanı ile bir protokol imzalama aşamasındayız. O bölgedeki atık su artırma tesisi ve kanalizasyon hatları bizim oluşturacağımız fonla bizler tarafından ödenecek” dedi.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaz aylarının gelmesi ile bilikte rutin olarak deniz suyu kontrollerinin gerçekleştirildiğini ve 27 Haziran’da bölgeden alınan numune raporlarında İskele denizinde yüksek oranda koli basili bulunduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, “Halkımızın sağlığı bizim için önemlidir. 27 Haziran’da yapılan incelemelerde özellikle koli basil oranı çok yüksek çıktı. Yerinde yapılan incelemelerde iki tane büyük yatırımcının olduğu bölgede dereye birçok atıkların verildiği görüldü ve gerekli müdahaleler de yapıldı” dedi.