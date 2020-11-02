  • BIST 1.139
  • Altın 512,949
  • Dolar 8,4242
  • Euro 9,8066
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

İskele Bölgesindeki Mandıralar İlaçlanıyor

» »
 İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yürüttüğü sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerini artırdı.
İskele Bölgesindeki Mandıralar İlaçlanıyor

 İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yürüttüğü sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi, fare, pire ve diğer haşerelerin artış göstermesi üzerine, bölgede bulunan mandıraları kapsayan ilaçlama çalışmasına başlandı. 

Belediye, mandıra sahiplerinden, ilaçlama çalışmaları süresince, mandıralarının temizliğinin yapılmasını talep etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de oy verip fotoğraf çeken kadın tutuklandı18 Ekim 2020 Pazar 13:04
  • İskele Belediyesi sağlık birimi meme kanseri farkındalığı için broşür dağıtıyor16 Ekim 2020 Cuma 15:14
  • Topcuköy'ü üzen vefat... Mustafa Osum vefat etti...10 Ekim 2020 Cumartesi 18:36
  • Karpaz'da 32 mülteci07 Ekim 2020 Çarşamba 21:47
  • İskele'de grev var!05 Ekim 2020 Pazartesi 11:45
  • İskele'de ani ölüm!02 Ekim 2020 Cuma 15:26
  • Sipahi'de kaçak pulya avına suç üstü27 Eylül 2020 Pazar 12:33
  • Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı…27 Eylül 2020 Pazar 09:52
  • İskele Belediyesi atıklar konusunda uyardı24 Eylül 2020 Perşembe 11:29
  • Sarıçizmeli: “İmar Planı yakın tarihte yürürlüğe girecek”22 Eylül 2020 Salı 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti