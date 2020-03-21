  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İskele'de anons: Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç var

» »
İskele'de anons: Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç var
İskele'de anons: Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç var

İskele'de anons: Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç var

Yapılan anonsta Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç olduğu gönüllü olmak isteyenlerin İskele Belediyesi kapalı düğün salonuna gitmeleri duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay:Ailelerinin içi rahat olsun yakınları sağlıklı ve güvenli bir ortamdalar18 Mart 2020 Çarşamba 09:57
  • Dev-İş eski başkanı Seyis Büyükkonuk'ta yaşananalra isyan etti: Bu ne yahu şaka gibi.17 Mart 2020 Salı 15:25
  • Larnaka ve Baf'taki Hava Limanındaki öğrenciler Kıbrıs'a girdi.. 14 gün karantina da kalacaklar...16 Mart 2020 Pazartesi 22:15
  • #CORONA: İskele'de ilaçlama başladı...11 Mart 2020 Çarşamba 14:59
  • İskele'de tüm etkinlikler iptal edildi10 Mart 2020 Salı 14:59
  • İskele'de Orkide Otel'de karantinaya alındı10 Mart 2020 Salı 10:43
  • Büyükkonuk köy pazarı kapatıldı!10 Mart 2020 Salı 10:34
  • Büyükkonuk'ta grev09 Mart 2020 Pazartesi 14:12
  • İskele-Karpaz yolunda yol yapım çalışmaları başladı09 Mart 2020 Pazartesi 14:08
  • İskele'de ani ölüm (GELİŞME)08 Mart 2020 Pazar 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti