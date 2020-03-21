İskele'de anons: Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç var
Yapılan anonsta Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç olduğu gönüllü olmak isteyenlerin İskele Belediyesi kapalı düğün salonuna gitmeleri duyuruldu.
İskele'de anons: Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç var
Yapılan anonsta Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç olduğu gönüllü olmak isteyenlerin İskele Belediyesi kapalı düğün salonuna gitmeleri duyuruldu.
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