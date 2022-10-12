İskele’de bir evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Eylül- 03 Ekim tarihleri arasında, İskele’de bulunan bir apartman dairesinde, yatak odasının açık durumdaki kapısından içeriye girildikten sonra, yatak odasında çanta içerisinde muhafaza edilen bir şahsa ait 700 ABD Doları nakit para çalındığı belirtildi.
Polis, yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 39 yaşındaki S.K.G.’nin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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