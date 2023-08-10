  • BIST 7600.65
  • Altın 1667.179
  • Dolar 27.0351
  • Euro 29.7508
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

İskele'de çıkan kavga sonunda öldü! İşte detaylar...

» »
İskele'de çıkan kavga sonunda öldü!
İskele'de çıkan kavga sonunda öldü! İşte detaylar...

İskele'de çıkan kavga sonunda öldü!

 

EĞLENCE MEKANINDA KAVGA ÇIKTI

33 Yaşındaki şahsı döverek öldürdükleri öne sürülüyor.

İskele ‘de bir eğlence mekanında sabaha karşı güvenlik görevlisi ile tartışan H.M çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. 

Bahse konu güvenlik görevlisi ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili detaylı inceleme başlattığı belirtiliyor.

 

HASTANEYE GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, İskele’de yaşanan olayla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yaptı. “H.M hastaneye geldiğinde hayatını kaybetmişti. Şu an polisler soruşturma yapıyor. Nöbetçi doktorlarımızdan detaylı bilgi alacağız” ifadelerine yer verdi.

 

DETAYLAR GELECEK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele ve Yenierenköy’de harup hasadı 19 Ağustos’ta başlayacak28 Temmuz 2023 Cuma 15:28
  • İskele'de arızalı elektrik kesintisi27 Temmuz 2023 Perşembe 10:09
  • 61. Mehmetçik Üzüm Festivali başlıyor25 Temmuz 2023 Salı 12:29
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)25 Temmuz 2023 Salı 12:12
  • İskele'de katle teşebbüs... Eşini öldürmeye çalıştı24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:46
  • Topçuköy Şehitleri anıldı23 Temmuz 2023 Pazar 15:32
  • Karpaz Kumyalı arasında yol kenarında yangın çıktı19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:33
  • KKTF tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası başlıyor18 Temmuz 2023 Salı 20:37
  • Çayırova-Tuzluca köylerinde hırsızlık!18 Temmuz 2023 Salı 12:45
  • İskele'de tüp gaz hırsızlığı!18 Temmuz 2023 Salı 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti