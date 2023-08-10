İskele'de çıkan kavga sonunda öldü! İşte detaylar...

İskele'de çıkan kavga sonunda öldü!
EĞLENCE MEKANINDA KAVGA ÇIKTI
33 Yaşındaki şahsı döverek öldürdükleri öne sürülüyor.
İskele ‘de bir eğlence mekanında sabaha karşı güvenlik görevlisi ile tartışan H.M çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.
Bahse konu güvenlik görevlisi ise tutuklandı.
Polisin olayla ilgili detaylı inceleme başlattığı belirtiliyor.
HASTANEYE GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, İskele’de yaşanan olayla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yaptı. “H.M hastaneye geldiğinde hayatını kaybetmişti. Şu an polisler soruşturma yapıyor. Nöbetçi doktorlarımızdan detaylı bilgi alacağız” ifadelerine yer verdi.
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