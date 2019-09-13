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İskele’de denetimler artarak devam edecek

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Tarihi geçmiş ürünlere el konuluyor
İskele’de denetimler artarak devam edecek

Son günlerde denetimlerini sıklaştıran İskele Belediyesi Zabıta Birimi bu hafta market denetiminde. İskele ve köylerindeki marketleri mercek altına alan Zabıta Birimi, denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihlerinden, iş yeri çalıştırma izin belgelerine, çalışanların sağlık karnelerine, buzdolabından, derin donduruculara, raflara, ekmek muhafaza dolaplarına ve gramajlarına kadar her şeyi kontrol ediyor.

 

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULUYOR

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele’ ye bağlı işletmelerdeki rutin kontrollerine devam ediyor. Denetimlerini arttırarak devam ettiren zabıta birimimiz restoran ve market gibi pek çok noktayı denetliyor. Yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek yapıya sahip işletmelere deyim yerinde ise göz açtırmayan zabıta birimi günün sonunda denetimlerde eksiklikleri tespit edilen kimi marketlere tutanak düzenleyip kimisine ise sözlü uyarıda bulundu. Eksikliklerin giderilmesi için de süre tanıyan ekibimiz 2 gün içinde tarihi geçmiş 77 adet gıda maddesine, imha edilmek üzere el koydu.

 

ALO ZABITA DEVREDE

Öte yandan İskele ve köylerinde yaşayan kişiler zabıta birimine artık daha kolay ulaşabilecek. ‘Çek, gönder; birlikte çözelim’ sloganıyla oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabilecek. Vatandaşlar 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabilecekler hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya whatsapp üzerinden fotoğraflı mesaj atabilecekler.

Şikâyet ve önerilerde bulunmak isteyen vatandaşlar, aynı zamanda İskele Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22 numaralı telefonundan, ya da info@iskelebelediyesi.com’ a mail atarak da Zabıta Birimine ulaşabilirler.

 

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