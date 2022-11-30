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İskele'de Dr. Şenol ve CTP heyeti köy ziyareti yaptı

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Şenol: İskele yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor
İskele'de Dr. Şenol ve CTP heyeti köy ziyareti yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi Köyü’nü ziyaret etti. Genel Başkan Tufan Erhürman’a, CTP İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP’nin desteklediği İskele Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Dr. Mehmet Şenol ve CTP Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti. Bölge halkıyla bir araya gelen heyet, halkın sorunlarını dinledi. İskele’ye CTP’nin belediyecilikteki vizyonunu getirmeye hazır olduklarını belirten Mehmet Şenol, projelerini ve hedeflerini de yurttaşa aktarma fırsatı yakaladı.

 

ŞENOL: İSKELE’Yİ PLANLAMAMIZ LAZIM

Dr. Mehmet Şenol ziyaretlerde yaptığı konuşmada, CTP’nin yerel yönetimlerdeki vizyonuna dikkat çekti ve bu vizyonu kendisinin de paylaştığını vurguladı. Bir bölgenin çok hızlı gelişmesi durumunda, o bölgenin zamanında planlanmasının önemli olduğuna işaret eden Şenol, İskele’nin en hızlı gelişen yerler arasında olduğunu belirtti. İskele’de yabancıların harcadığı paranın, bölge köylerine de gitmesi gerektiğine dikkat çeken Şenol, “Gelen turistin harcamasından, gençler istihdam alanları bulsunlar ve kazansınlar da isteriz. İskele’yi planlamamız lazım. Zamanında önlem almazsanız hem şehri kaybedersiniz hem de gelirden pay alamazsınız” diye konuştu. İskele’nin yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu dile getiren Şenol, “İskele’de de değişimin tam zamanı şimdi” dedi. Şenol, “İsklele’de gelir artıyor, köylerde ne oluyor? Bir belediye geliri artıyorsa, planlama yapıp köylere de yansıtmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.  

 

ÖZTÖREL: CTP YEREL YÖNETİMLERDE BİR MARKADIR

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, projeleriyle CTP’nin yerel yönetimlerdeki vizyon farkını ortaya koyacaklarını vurguladı. İskele’nin gelişmesi için Bağımsız aday Dr. Mehmet Şenol’un yanında olduklarını kaydeden Öztörel, CTP’nin yerel yönetimlerde bir marka olduğunun altını çizdi. İskele’de belediyenin gelirleriyle, yapılması gereken işlerin eşleşmediğini ifade eden Öztörel, İskele’de sosyal belediyeciliğin zamanının geldiğine işaret etti. 

 

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