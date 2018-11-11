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İskele'de huzur operasyonu

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İskele'de huzur operasyonu
İskele'de huzur operasyonu

10.11.2018 tarihinde,19:30 – 23:30 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik operasyonu Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 250 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 29 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.    

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