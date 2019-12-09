iskele'de öğrencilere aşı işkencesi

Aşı olacakları gerekçesi ile İskele Sağlık Ocağı'na düzenli olarak çağrılan ortaokul ve lise öğrencilerine "aşı yok" denildi.

Aşı olmak için İskele Sağlık Ocağı'na çağrılan Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu öğrencileri "aşı yok" gerekçesi ile geri gönderildi.

Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Dursun Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adeta isyan etti.

Çebi, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: