iskele'de öğrencilere aşı işkencesi

Aşı olmak için İskele Sağlık Ocağı'na çağrılan Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu öğrencileri "aşı yok" gerekçesi ile geri gönderildi.
Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Dursun Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adeta isyan etti.
Çebi, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
Bir aşı için bütün öğrencileri İskele sağlık ocağına toplayıp ıztırap çektirip , sonra da aşı yok diyorlar. Yazıklar olsun.
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