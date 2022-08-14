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İskele'de ölümlü iş kazasında insanlık dramı! İşçi kaçak, inşaat kaçak, taşeron kaçak!

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İskele'de ölümlü iş kazasında insanlık dramı! İşçi kaçak, inşaat kaçak! Tutuklama oldu ama inşaat kapatılmadı!
İskele'de ölümlü iş kazasında insanlık dramı! İşçi kaçak, inşaat kaçak, taşeron kaçak!

İskele'de ölümlü iş kazasında insanlık dramı! İşçi kaçak, inşaat kaçak! Tutuklama oldu ama inşaat kapatılmadı!

İşte Şehir Plancıları Odası eski Balkanı Merter Refikoğlu'nun olayla ilgili açıklaması;

İnşaat kaçak! İzinsiz, vergileri ödenmemiş gecekondu vs. Ölen işçi turist vizesi ile adaya gelmiş kaçak! İnşaatı yapan Taşeron ülkede kayıtlı değil kaçak! İnşaat sahibinin ismini neden mi duymadınız?

Çünkü bütün ailesi ile UBP’nin içinde olan bir Müteahhit. Bu insan birkaç yıl önce İskele ile ilgili yapılan tartışmalarda bana Rumcu demişti. Rum malları üzerine inşaat yaptırmıyor muşum...

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