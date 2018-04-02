İskele’de renkli gün

İskele’de 3’üncü Kültürlerin Kaynaşması etkinliği düzenlendi.



İskele Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik dün “Sen Seversen Güzel Seversin Kıbrıs” sloganıyla gerçekleştirilirken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlikte, farklı kültürlere ait yiyecek ve içecekler satışa sunulurken ülkenin sevilen seslerleri de sahne aldı.

Etkinlikte, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzey’in Yıldızları Horon ekibi gösteri sundu.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada “Sen Seversen Güzel Seversin Kıbrıs” sloganı ile 3’üncü kez Kültürlerin Buluşması etkinliğini düzenlediklerini söyleyerek, din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmadan tüm kültürlerin aynı çatı altında buluşturulmasının önemine değindi.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da kısa süre sonra İskele de Arkeoloji müzesinin açılacağını kaydederek, bunun bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de kimse ötekileştirilmeden yaşanması gerektiğini ifade etti…



Kültürlerin kaynaşmasının, eğitimin bir parçası haline getirmenin bakanlığın görevi olduğunu dile getiren Özyiğit, kimsenin ötekileştirilmediği, dışlanmadığı Barış dolu bir Dünya’dan yana olduklarını sözlerine ekledi.