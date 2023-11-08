İskele'de Trafik Kontrolünde Yaralanan Yolcu: Davıd Nnadozıe AMALU Yoğun Bakımda

İskele'de Trafik Kazası Sonucu Ağır Yaralanan Yolcu Davıd Nnadozıe AMALU (E-37) Yoğun Bakım Altında

07 Kasım 2023 tarihinde saat 17:00 sıralarında İskele'de, evrak eksikliği nedeniyle polis tarafından durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan Davıd Nnadozıe AMALU (E-37), aracın arka kapısını açıp araçtan atlamış ve ciddi şekilde yaralanmıştır.

Yaralı şahıs, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılmış ve burada yapılan müdahalenin ardından kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi konularak Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.