İskele’de Ücretsiz Cuma Pazarı Servisleri Yeniden Başlıyor

İskele Belediyesi, 2015 yılında ilk kez uygulamaya koyduğu ve pandemi nedeniyle ara verdiği ücretsiz Cuma Pazarı servislerine yarın yeniden başlayacağını açıkladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre seferler, İskele’ye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların, Cuma Pazarına ulaşımlarının yanı sıra İskele’deki işlerini yapmalarına olanak sağlayacak.

İskele Belediyesi bünyesinde bulunan Engelsiz Ulaşım Aracı da Cuma Pazarı servislerine başlayacak. Engelsiz Ulaşım aracının ilk seferi ise 21 Ekim’de olacak. Güzergahları ve sefer saatleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ilk seferine 14 Ağustos 2015 yılında başladıkları ücretsiz Cuma pazarı servilerinin vatandaşların işini kolaylaştırdığını söyledi. Pandemi nedeniyle zoraki ara verdikleri servislerin yeniden başlayacağını ifade eden Sadıkoğlu, İskele’ ye ve özellikle Cuma Pazarı’na gitmek isteyip de çeşitli nedenlerden ötürü gidemeyen köy halkına, kolaylık sağlamanın kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

14 Ekim Cuma günü itibari ile her hafta Cuma günü düzenlenecek seferlerin saatleri ve güzergahları ise şöyle;

1. SERVİS (Arif Ekşi-0548 810 11 44)

09:00-11:00 Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken, Doktorlar Sitesi, Royal Sun

09:45-12:00 Topçuköy, Ardahan

12:45-14:30 Ceasar Bölgesi

2. SERVİS (Kemal Delibaş- 0548 810 11 61)

08:30-11:00 Altınova, Ağıllar, Boğaziçi

09:45 – 12.30 Boğaz, Boğaztepe, Kalecik, Kurtuluş, Ergazi, Turnalar, Yarköy