  • BIST 3.553,43
  • Altın 994.499
  • Dolar 18.5501
  • Euro 18.1742
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

İskele’de Ücretsiz Cuma Pazarı Servisleri Yeniden Başlıyor

» »
İskele Belediyesi, 2015 yılında ilk kez uygulamaya koyduğu ve pandemi nedeniyle ara verdiği ücretsiz Cuma Pazarı servislerine yarın yeniden başlayacağını açıkladı.
İskele’de Ücretsiz Cuma Pazarı Servisleri Yeniden Başlıyor

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre seferler, İskele’ye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların, Cuma Pazarına ulaşımlarının yanı sıra İskele’deki işlerini yapmalarına olanak sağlayacak.

İskele Belediyesi bünyesinde bulunan Engelsiz Ulaşım Aracı da Cuma Pazarı servislerine başlayacak. Engelsiz Ulaşım aracının ilk seferi ise 21 Ekim’de olacak. Güzergahları ve sefer saatleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ilk seferine 14 Ağustos 2015 yılında başladıkları ücretsiz Cuma pazarı servilerinin vatandaşların işini kolaylaştırdığını söyledi. Pandemi nedeniyle zoraki ara verdikleri servislerin yeniden başlayacağını ifade eden Sadıkoğlu, İskele’ ye ve özellikle Cuma Pazarı’na gitmek isteyip de çeşitli nedenlerden ötürü gidemeyen köy halkına, kolaylık sağlamanın kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

14 Ekim Cuma günü itibari ile her hafta Cuma günü düzenlenecek seferlerin saatleri ve güzergahları ise şöyle; 

1. SERVİS (Arif Ekşi-0548 810 11 44)

09:00-11:00 Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken, Doktorlar Sitesi, Royal Sun

09:45-12:00 Topçuköy, Ardahan

12:45-14:30 Ceasar Bölgesi

2. SERVİS (Kemal Delibaş- 0548 810 11 61)

08:30-11:00 Altınova, Ağıllar, Boğaziçi

09:45 – 12.30 Boğaz, Boğaztepe, Kalecik, Kurtuluş, Ergazi, Turnalar, Yarköy

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de asayiş ve trafik operasyonu05 Ekim 2022 Çarşamba 15:42
  • Sennaroğlu tepkiler nedeni ile aday adaylığında çekildiğini açıkladı03 Ekim 2022 Pazartesi 23:05
  • Karpaz'da kaçak avlanmaya suç üstü!28 Eylül 2022 Çarşamba 14:43
  • İskele Belediyesi'ne 5 araç hibe edildi28 Eylül 2022 Çarşamba 13:35
  • İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, İskele İtfaiye Şubesi’ni ziyaret etti26 Eylül 2022 Pazartesi 19:16
  • Dipkarpaz'da ani ölüm!25 Eylül 2022 Pazar 09:21
  • İskele Yolunda Kaza22 Eylül 2022 Perşembe 17:16
  • İskele'de Kumarhane Denetimi... 5 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı22 Eylül 2022 Perşembe 17:14
  • İskele’de Long Beach bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak22 Eylül 2022 Perşembe 09:13
  • Dikkat Uzun Süreli Elektrik Kesintisi21 Eylül 2022 Çarşamba 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti