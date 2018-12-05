İskele'de vandallık!

Keklik uçurma kümesinin kapısı kırıldı.. Keklikler telef oldu

İskele Avcılar Birliği'nin İskele'de bulunan keklik uçurma kümesinin kapısı kırılarak kümeste bulunan keklikle telef oldu.

Dün akşam yaşandığı düşünülen olayda İskele'de bulunan İskele Avcılar Birliği'ne ait keklik üretme ve uçurma kafesinin kapısı kırıldı.

İskele Avcılar Birliği Başkanı Salih Aydemir Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamada konuyu polisin bilgisine getirdiklerini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

Avcılar Birliği Başkanı Salih Aydemir sabahleyin kümesin kapısındaki kilidin kırık olduğunu fark ettiklerini ve olayı hemen polise bildirdiklerini söyledi.

İlk belirlemelere göre 35-40 kekliğin telef olduğunu ve onlarca kekliğin de doğaya kaçmış olabileceğini söyleyen Avcılar Birliği Başkanı Salih Aydemir yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.