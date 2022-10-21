İskele'deki İş kazası sonrası tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

İskele’de meydana gelen ve 22 yaşındaki Erdem Ovalı’nın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilglili polis tarafından tutuklanan 4 kişiden 3’ü bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme zanlılar Ramazan Çelik, Dursun Yazıcı ve Yörükhan Okur hakkında soruşturma amaçlı 3’er gün tutukluluk emri verdi. ,

Bu arada dün polis tarafından tutuklanan taşeron firma yetkilisi soruşturmanın seyrine bir etkisi olmadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadı.