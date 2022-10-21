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İskele'deki İş kazası sonrası tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

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İskele'deki İş kazası sonrası tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
İskele'deki İş kazası sonrası tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

İskele’de meydana gelen ve 22 yaşındaki Erdem Ovalı’nın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilglili polis tarafından tutuklanan 4 kişiden 3’ü bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme zanlılar Ramazan Çelik, Dursun Yazıcı ve Yörükhan Okur hakkında soruşturma amaçlı 3’er gün tutukluluk emri verdi. ,

Bu arada dün polis tarafından tutuklanan taşeron firma yetkilisi soruşturmanın seyrine bir etkisi olmadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadı.

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