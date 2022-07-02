  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

İsrail’den Suriye’nin liman kentine füze saldırısı

» »
Son dönemde Suriye’ye saldırıları artıran İsrail, bu sabah Rus donanmasına ev sahipliği yapan liman kenti Tartus’u vurdu.
İsrail’den Suriye’nin liman kentine füze saldırısı

İsrail'in Suriye'nin liman kenti Tartus'a düzenlediği hava saldırısında iki sivil yaralandı.

Şam yönetimi, İsrail'in sabahın erken saatlerinde attığı füzelerin Tartus'un çevresinde hasara da yol açtığını duyurdu. Tartus, Suriye’deki Rus donanma üssüne ev sahipliği yapıyor.

İsrail son dönemde Suriye'de askeri hedeflere İran ve Lübnan'daki Hizbullah örgütüyle bağlantılı tesislere saldırıları artırdı. Başkent Şam'daki uluslararası havalimanında geçen ay İsrail saldırısı sonucu yaşanan hasar nedeniyle tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran: İsrail’in iddialarının amacı, Türkiye’yle ilişkilerimizi bozmak24 Haziran 2022 Cuma 17:18
  • İsrail'de Meclis'in Feshedilmesi Tasarısı Onaylandı22 Haziran 2022 Çarşamba 15:37
  • Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik21 Haziran 2022 Salı 17:57
  • ‘Her hafta 800 Suriyeli ülkesine dönüyor’21 Haziran 2022 Salı 15:23
  • Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı20 Haziran 2022 Pazartesi 21:24
  • İran’da 2 din görevlisini öldüren Afgan idam edildi20 Haziran 2022 Pazartesi 17:51
  • İsrail ve ABD’den İran’a karşı yeni hamle: Ortadoğu Hava Savunma İttifakı20 Haziran 2022 Pazartesi 15:36
  • Kabe’ye yüz sürmek yasaklandı19 Haziran 2022 Pazar 13:34
  • İsrailli yetkililerden yeni uyarı: İstanbul’dan ayrılamıyorsanız kendinizi odanıza kilitleyin18 Haziran 2022 Cumartesi 17:57
  • İran’da F-14 savaş uçağı düştü18 Haziran 2022 Cumartesi 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti