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İstanbul Üniversitesi’nde "Photoshop'la yazı eklersiniz" diyerek boş pankartı engellediler

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"Hocalar pankartı polise teslim etti"
İstanbul Üniversitesi’nde "Photoshop'la yazı eklersiniz" diyerek boş pankartı engellediler

İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreni öncesinde ‘boş pankart’ açmak istemesi "Photoshopla yazı eklersiniz" denerek dekan yardımcısı tarafından engellendi.

Yeni Yaşam'dan Tolga Balcı'nın haberine göre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni dün Fen- Edebiyat Fakültesi’nde bulunan Cemil Birsel Konferans salonunda gerçekleşti. Mezuniyet töreni öncesi salona üzerinde herhangi bir şey yazmayan pankartla girmeye çalışan öğrencileri özel güvenlik görevlileri salona almadı.

Mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan gazetecilik bölümü mezunu Dilek Sarıgül, "Bize mezuniyet töreni provasında Dekan Yardımcısı Burcu Kaya Erdem tarafından 'Politik bir söylem içermezse pankart açılmasına izin verileceği' söylendi. Biz de buna tepki olarak boş beyaz bir pankart açmak istedik’ dedi.

Sarıgül yaşananları şöyle anlattı:

 

"Kısa süren bir bekleyişten sonra Dekan Yardımcıları Ümit Sarı ve Burcu Erdem Kaya, boş pankartın salonda açılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Dekan Yardımcısı Ümit Sarı pankartın içeri alınmama gerekçesi olarak ‘Bu pankart boş, boş pankarta photoshopla istediğinizi yazarsınız’ dedi. Pankartı hocalar polise teslim etti ve biz içeri öyle girdik."

"Üniversitenin içinin boşaltıldığını boş pankartla anlatmak istedik"

İstanbul Üniversitesi'nde polis, güvenlik ve okul yönetiminin öğrenciler üzerindeki son dönemde artan baskısını göz önünde bulundurarak pankart açmaya karar verdiklerini belirten Recep Çapan neden boş pankart hazırladıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Biz, pankartta yazılı bir şey olsun istedik ilk önce ama ne yazılacak ne de söylenecek pek bir şey yoktu aslında. İktidarın bütün toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini en iyi şekilde boş bir pankart ile yansıtabiliriz diye düşündük. Öğrenciler, Gazeteciler ve Akademisyenler üzerinde yükselen bu karanlığın etkilerini, medya eliyle yapılan ‘görmezden gelmeyi, Türkiye’de kendisini aydın diye tanımlayan kesimlerin ‘söyleme’ zorunluluğunu, sansürü ve otosansürü, Akademinin ve Üniversitenin içinin nasıl boşaltıldığını boş bir pankart ile anlatabiliriz diye düşündük."

"Bu bir pankarttır"

Pankartlarına el konulduktan sonra tören esnasında en öne geçip ellerini havaya kaldırarak bu bir pankarttır diye bağırdıklarını belirten Çapan, "Hocalarımızın aklına ‘Bu pankart boş photoshop ile istediklerini yazabilirler’ fikrinin gelmiş olması bile durumun ne kadar içler acısı olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Tören sona erdikten sonra çıkışta pankartı özel güvenliklerden teslim alan öğrenciler İletişim Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi’nin ana kapısı önünde boş pankartlarıyla fotoğraf çekildi.

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