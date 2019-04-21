'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' - İmamoğlu: İstanbul'a yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi hakim olacak

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"Terörü lanetliyorum"

Konuşmasında seçimi kazanmanın sonucunda bir sevinci paylaştıklarını söyleyen İmamoğlu, "Ama ne yazık ki bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehir olan askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. Birliğimiz bütünlüğümüz daim olsun. Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevici başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa orada bir sorun var demektir" diye konuştu.

"Seçimlerden sonra kardeşlik mesajı vermek kolaydır"

"Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, hiçbir seçim vatandaşlar arasındaki gönül köprülerini yıkmamalıdır" diyen İmamoğlu, bunun sağlama görevinin siyasilerde olduğunu belirtti ve "Seçimlerden sonra birlik, kardeşlik mesajları vermek kolaydır. Zor olan, değerli olan seçimden önce de ağır ithamlardan, çirkin sözlerden, mesnetsiz iddialardan uzak bir siyaset yapabilmektir" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben bu seçimden çıkan 3 temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaset her koşulda sevgi saygı centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara hem de siyasi rakiplere karşı bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur. Özellikle de çocuklarımızın mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü değerleri inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın adı asla ama asla siyaset değildir. Siyaset kendi değerlerinden kendi dünya görüşünden inancından felsefenden yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.

Ben İstanbul'a yeni bir başlangıç vaadiyle buraya geldim" diyen İmamoğlu bu başlangıcı 5 temel alanda sağlayacaklarını belirtti; "İstanbul'a yeni neslin siyaset anlayışı, yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi, yeni nesil toplumsal birlik anlayışı, yeni nesil yurttaşlık anlayışı hakim olacak" diye devam etti.

İmamoğlu'nun konuşması öncesi folklör gösterileri yapıldı, mehteran takımı ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası aynı anda sahneye çıktı. İmamoğlu alana Türk bayrakları ile gelinmesini istemişti. Türk bayraklarına farklı futbol takımlarının bayrakları da vardı.

Kalabalık İmamoğlu'nu beklerken "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

İmamoğlu sahneye ailesiyle birlikte İzmir Marşı eşliğinde çıktı. Program Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Ardından dua edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da katıldğı cenazede düzenlenen saldırıya da değindi.

İmamoğlu "Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşandı ama kendisi (Kılıçdaroğlu) çok iyi, güleryüzlü şekilde sizleri selamladı. Bu hareketi yapanlar vatandaşlarımız değil, talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz, görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak" dedi.

İmamoğlu saldırıyı yuhalamak isteyenleri de durdurdu.

İmamoğlu miting için sosyal medya hesaplarından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yapılan ve CHP ibaresi bulunmayan bir çağrı yapmış ve "Tüm maneviyatı ve değerleriyle bu şehirde yaşayan herkes için #YeniBirBaşlangıç bu... Biz, birbirini seven 16 milyon İstanbulluyuz ve bugün Maltepe'de buluşuyoruz" demişti.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali için AKP tarafından yapılan başvuruyu bu hafta incelemesi bekleniyor.