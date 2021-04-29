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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

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UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin kısmi seyircili bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin kısmi seyircili bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

UEFA açıklamasında Türkiye'nin uyguladığı geçici kapanmanın dev maçı etkilemeyeceği belirtildi.

UEFA’nın açıklaması şu şekilde:

“Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs’a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır.”

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunun kupası, İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi’nden İstanbul’a getirilmişti. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya’nın buluştuğu İstanbul’da 66. kez havaya kaldırılacak.

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