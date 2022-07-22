İşte 2022 yılının en çok kazanan Hollywood oyuncuları…

Variety, 2022 yılında en çok kazanan oyuncuları belirledi. Listede sadece 2 kadın oyuncu bulunuyor.

2022 yılının en çok kazanan oyuncularının belirlendiği Variety listesine göre, 60 yaşındaki Tom Cruise, “Top Gun: Maverick”ten 100 milyon dolar ile en çok kazanan Hollywood oyuncusu oldu.

1986 yapımı ilk filmin devamı niteliğindeki “Top Gun: Maverick”, dünya çapında yaklaşık 1,2 milyar dolar hasılat elde etti ve Cruise, yapımcı ve yıldız olarak ücretlerinin üzerine bilet satışlarından ve ev içi dijital platformlardaki gösterimlerden de pay almaya hazırlanıyor.

Bu yıl içerisinde, Cruise dışında Will Smith, Joaquin Phoenix ve Brad Pitt gibi Hollywood yıldızlarının da yer aldıkları yapımlardan milyonlarca dolar kazandığı bildirildi.

Margot Robbie…

İŞTE 2022’NİN EN ÇOK KAZANAN YILDIZLARI…

1. Tom Cruise, “Top Gun: Maverick” – 100 milyon dolar

2. Will Smith, “Emancipation” – 35 milyon dolar

3= Leonardo DiCaprio, “Killers of the Flower Moon” – 30 milyon dolar

3= Brad Pitt, isimsiz Formula 1 filmi – 30 milyon dolar

4. Dwayne Johnson, “Black Adam” – 22,5 milyon dolar

5= Will Ferrell, “Spirited” – 20 milyon dolar

5= Chris Hemsworth, “Extraction 2” – 20 milyon dolar

5= Vin Diesel, “Fast X” – 20 milyon dolar

5= Tom Hardy, “Venom 3” – 20 milyon dolar

5= Joaquin Phoenix, “Joker 2” – 20 milyon dolar

5= Ryan Reynolds, “Spirited” – 20 milyon dolar

5= Denzel Washington, “The Equalizer 3” – 20 milyon dolar

6= Jason Momoa, “Aquaman and the Lost Kingdom” – 15 milyon dolar

6= Eddie Murphy, “Beverly Hills Cop 4” – 15 milyon dolar

7. Chris Pine, Star Trek’in devam filmi – 13 milyon dolar

8= Steve Carell, “Minions: The Rise of Gru” – 12,5 milyon dolar

8= Ryan Gosling, “Barbie” – 12,5 milyon dolar

8= Margot Robbie, “Barbie” – 12,5 milyon dolar

9. Millie Bobby Brown, “Enola Holmes 2” – 10 milyon dolar

10. Timothée Chalamet, “Wonka” – 9 milyon dolar