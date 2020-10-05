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İşte Sağlık Bakanı Koca’nın cevapsız bıraktığı korona sorusu. İYİ Partili Aytun Çıray açıkladı

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yazılı bir basın açıklaması yaptı.
İşte Sağlık Bakanı Koca’nın cevapsız bıraktığı korona sorusu. İYİ Partili Aytun Çıray açıkladı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yaptığı yazılı basın açıklamasında korona virüs verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin Meclis’e sunduğu soru önergesinin neden cevapsız bırakıldığını sordu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Çıray’ın gündeminde korona virüs verileri ve piyasada halen zor bulunan grip aşıları vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM’ye korona virüs verileriyle ilgili soruyu cevaplamadığına dikkat çeken Çıray, "Ne önergelerimize bir cevap verildi ne de kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler yalanlandı." İfadelerini kullandı.

Çıray, açıklamasına şöyle devam etti; "Açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını geçtiğimiz aylarda belgeli şekilde kamuoyu ile paylaştık ve konuyu Sağlık Bakanı’nın cevaplaması için bir önerge ile TBMM’ye taşıyarak Sağlık Bakanı Sn Fahrettin Koca’nın bu önergelerimizi cevaplamasını ve bize yanıldığımızı göstermesini umutla bekledik. Ne önergelerimize bir cevap verildi ne de kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler yalanlandı. Haziran ayından itibaren ekonomik endişeler sebebiyle yeni normalleşme süreci adı altında günlük açıklanan Covid-19 tablosundaki gerçeği yansıtmayan veriler ile topluma salgının kontrol altına alındığı algısının aşılanması insanlarda rehavete ve bireysel tedbirlerde gevşemeye sebep olmuştur."

Şimdi de grip aşılarının geciktiğini belirterek Fahrettin Koca’ya seslenen Çıray, "Yine gecikiyorsunuz; mevsimi çoktan gelmiş olmasına karşın grip aşıları neden hâlâ getirilmedi?" dedi.

İktidarın insan sağlığının tehdit altında olduğu böylesine ciddi bir pandemi krizi ile siyaset üstü bir mesele olarak mücadele etmediğini belirten Çıray, "Pandeminin bir siyasi propaganda unsuruna dönüştürülmesi, Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine büyük bir darbe indirmiştir." dedi.

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