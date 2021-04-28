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İşte Türk tarafının Cenevre'de sunduğu 6 maddelik öneriler

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İşte Türk tarafının Cenevre'de sunduğu 6 maddelik öneriler
İşte Türk tarafının Cenevre'de sunduğu 6 maddelik öneriler

Türk tarafının sunduğu öne sürülen 6 maddelik önerileri Cenevre’de bulunan Kıbrıs Postası haber müdürü Ulaş barış sosyal medya hesabından paylaştı

1-Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak. Alınacak bu yeni karar, iki devletin iş birliğine dayalı bir ortaklık kurmasının yolunu açacak.

2- Bahse konu kararla birlikte sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç odaklı, zaman limitli BM nezdinde bir müzakere sürecini başlayacak. Bu müzakereler iki tarafın anlaşacağı bir iş birliği anlaşmasını hedefleyecek.

3- İki devlet arasındaki bu müzakereler AB konuları, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri gibi konuları ele alıp, ilişkileri düzenleyecek.

4-Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek, eğer ihtiyaç duyulursa, AB de gözlemci olarak katılabilecek.

5- Eğer iki devlet herhangi bir kontekste bir anlaşmaya varırsa, iki devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek.

6-Ulaşılacak olan herhangi bir anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek.

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