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İsveç Başbakanı: Türkiye'yi terörle mücadeleye uzun süreli bağlılık vaadiyle ikna ettik

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya üye olabilmesi için Ankara'yı "terörle mücadelede uzun vadeli işbirliğine bağlılık" vaadiyle ikna ettiklerini söyledi.
İsveç Başbakanı: Türkiye'yi terörle mücadeleye uzun süreli bağlılık vaadiyle ikna ettik

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya üye olabilmesi için Ankara'yı "terörle mücadelede uzun vadeli işbirliğine bağlılık" vaadiyle ikna ettiklerini söyledi.

Kristersson, Türkiye'nin fikrini neyin değiştirdiği sorulduğundaysa "Tüm bir paket" yanıtını verdi.

İsve Başbakanı "Bunu sadece NATO üyesi olmak istediğimiz için yapmadık, aynı zamanda üye olduktan sonra da sözlerimize bağlı kalmak istiyoruz, dolayısıyla bu çok uzun vadeli bir taahhüt" dedi.

Kristersson ülkesinin uzun süredir "belki de Türkiye'ye yönelik terörü finanse eden" Kürt militan faaliyetleriyle problemli olduğunu vurguladı.

İsveçli lider, Kürt yanlısı eylemler ve Kuran yakma protestoları için de "korkunç ama yine de yasal şeyler" dedi.

Kristersson " (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'a her şeyin yapıldığını anlattım ve İsveç hükümetinin hiçbir şekilde bu eylemleri onaylamadığını ilettim" diye konuştu.

İsveç Başbakanı, Türkiye'nin Gümrük Birliği ve vize serbestisi talepleri için de ülkesinin Türkiye ve AB arasında daha yakın bir işbirliğini teşvik edeceğini belirtti.

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