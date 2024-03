İsveç, tarafsızlık politikasına son vererek resmen NATO'nun 32. üyesi oldu

İsveç, dış politikasında dönüm noktası niteliğinde bir adım atarak resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Washington'da düzenlenen törende Stockholm'ün ittifaka katılım belgesini ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a teslim etti.

Böylece İsveç, İkinci Dünya Savaşı sonrası onlarca yıllık tarafsızlığını sona erdirdi.

Kristersson, "Bugün gerçekten tarihi bir gün. İsveç artık NATO'nun bir üyesi. Hem coğrafya hem de kültür ve değerler açısından bize en yakın ülkelerle birlikte özgürlüğü savunacağız." diye konuştu.

Blinken da "Bu İsveç için tarihi bir an. İttifak için tarihi bir an. Transatlantik ilişkiler için tarihi bir an. NATO ittifakımız artık daha güçlü, hiç olmadığı kadar büyük." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "İsveçliler çok derin bir şeyin farkına vardı: Putin bir komşusunu haritadan silmeye istekliyse, o zaman orada durmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı, Beyaz Saray'ı ziyaret edecek ve ardından Başkan Joe Biden'ın Kongre'de yapacağı Birliğin Durumu konuşmasının onur konuğu olacak.

İsveç bayrağı, pazartesi günü örgütün Brüksel'deki karargahının dışına çekilecek.

"Müttefiklerimiz daha güvenli olacak"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İsveç'in NATO müttefiki olmasının "ABD ve müttefiklerimizi daha da güvenli kılacağı" belirtildi.

Açıklamada, "NATO dünya tarihindeki en güçlü savunma ittifakı. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için 75 yıl önce ittifakımız İkinci Dünya Savaşı'nın enkazından kurulduğunda olduğu gibi bugün de kritik öneme sahip" ifadelerine yer verildi.

Biden'ın Kongre'de yapacağı konuşmada, İsveç'in NATO'ya katılımını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ittifakı bölme ve zayıflatma niyetinin başarısızlığa uğradığının kanıtı olarak göstermesi" bekleniyor.

Rusya, İsveç'i, ittifaka üye olması durumunda "siyasi ve askeri-teknik karşı önlemler" almakla tehdit etmişti.

Biden ve NATO'daki liderler, Ukrayna'nın da bir gün ittifaka üye olması yönünde mesajlar veriyor.

Stoltenberg: "Tarihi bir gün"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılımını "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Stoltenberg, "İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kılacaktır" dedi.

İsveç'in "artık müttefiklerin özgürlük ve güvenliğinin nihai garantisi olan 5. Madde kapsamında sağlanan korumadan yararlandığının" altını çizen Stoltenberg, "İsveç, NATO politikalarının ve kararlarının şekillendirilmesinde eşit söz hakkına sahip olarak NATO masasında hak ettiği yeri alacak" diye konuştu.

Stoltenberg, bu adımın "NATO'nun kapısının açık olduğunu ve her ulusun kendi yolunu seçme hakkına sahip olduğunu gösterdiğini" vurguladı.

En son Macaristan onayladı

Rusya ile 1,340 km'lik bir sınırı paylaşan İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılarak Soğuk Savaş dış politikasının ayırt edici özelliği olan askeri tarafsızlığı terk etmiş oldu.

İskandinav ülkeleri Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya katılım sürecini başlattı.

İsveç'in üyeliği, Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle bekletiliyordu. Aylar süren müzakerelerin ardından Türkiye, bu yılın başlarında ve Macaristan da bu hafta İsveç'in üyeliğini onayladı.