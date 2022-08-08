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‘İsveç’ten iade edilecek teröristler, Norveç’e sığınma başvurusunda bulunabilir’ iddiası

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İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristlerin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği iddiası tartışma yarattı.
‘İsveç’ten iade edilecek teröristler, Norveç’e sığınma başvurusunda bulunabilir’ iddiası

İsveç’in Türkiye’ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç’e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürüldü.

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, bu kişilerin Norveç’e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde başvurularının kabul edilip olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

Norveç’e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin konuşan Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen de, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye’nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı. İsveç’in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

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