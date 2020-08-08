İsviçre'de sevgilisi olana vize verilecek

İsviçre, Schengen bölgesi dışındaki coğrafyalardan corona virüs nedeniyle ziyaretçi kabul etmiyor. Aylardır süren bu uygulama, çok kültürlü bir yapıya sahip ülkede bir takım mağduriyetlerin oluşmasına neden oldu.

İsviçre, Schengen bölgesi dışındaki coğrafyalardan corona virüs nedeniyle ziyaretçi kabul etmiyor. Aylardır süren bu uygulama, çok kültürlü bir yapıya sahip ülkede bir takım mağduriyetlerin oluşmasına neden oldu.

Corona virüs salgını dünya genelinde seyahat sıklığı ve alışkanlıklarını derinden etkiledi. Aylar boyunca dünyanın büyük bölümü sınırlarını kapattı.

Salgın karşısında yeni normalle birlikte adımlar atmaya başlayan ülkeler Haziran ayından itibaren sınırlarını yavaş yavaş açmaya başladı.

Sınırlarını ihtiyatlı da olsa açanlar arasında AB ve Schengen ülkeleri de yer alıyor. İsviçre de bunlardan biri. AB üyesi olmayan İsviçre, tıpkı Norveç ve İzlanda gibi buna rağmen Schengen bölgesi ülkeleri arasında yer alıyor.

Schengen bölgesi ülkeleri, her 15 günde bir sınırlarını açtıkları üçüncü ülkeleri periyodik olarak açıklıyor. Ancak bu liste, bu üçüncü ülkelerin salgın sırasındaki güncel durumlarını göre de yenileniyor.

Schengen bölgesi açıklanan 15 ülke ile sınırlarını açmış durumda. Ancak bunun dışında kalanlar bu coğrafyaya şu an için giremiyor. Halihazırda vize başvurusunda bulunamıyor. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ve Danimarka, karar nedeniyle oluşan mağduriyetlerin bir nebze de olsa giderilmesi adına emsal teşkil edecek bir adım attı.

Buna göre sevgilisi Hollanda veya Danimarka'da yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarına birlikteliklerini kanıtlamaları halinde vize verilmeye başlandı. Bu gelişme AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içerisinde yer alan İsviçre'yi de harekete geçirdi.

Türkiye ve Balkan ülkelerinden gelen önemli bir işçi nüfusuna ev sahipliği yapan İsviçre'ye aylardır bu coğrafyalardan gidiş gelişler salgın nedeniyle durma noktasına gelmişti. Tıpkı Hollanda ve Danimarka gibi İsviçre de pek çok ülkeyle sınırların kapalı olması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için benzer bir adım attı.

Buna göre sevgilisi İsviçreli olan üçüncü ülke vatandaşlarına vize verilecek. İsviçre yönetimi böylece aylardır görüşme imkanı bulamayan çiftlerin mağduriyetini gidermiş olacak. Ancak vize verilirken İsviçre'nin bir şartı olacak. Bu da çiftlerin birbirleriyle sevgili olduklarını ispatlamaları. Kısa süreli arkadaşlıklar bu programın kapsamı dışında tutuluyor. İsviçre'de yaşayan sevgilinin davet mektubu ile gerçekleşebilecek olan vize başvurusunda çiftler birlikteliklerini fotoğraf ve benzeri belgelerle kanıtlamak zorunda.