  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

İsviçre'de sevgilisi olana vize verilecek

» »
İsviçre, Schengen bölgesi dışındaki coğrafyalardan corona virüs nedeniyle ziyaretçi kabul etmiyor. Aylardır süren bu uygulama, çok kültürlü bir yapıya sahip ülkede bir takım mağduriyetlerin oluşmasına neden oldu.
İsviçre'de sevgilisi olana vize verilecek

İsviçre, Schengen bölgesi dışındaki coğrafyalardan corona virüs nedeniyle ziyaretçi kabul etmiyor. Aylardır süren bu uygulama, çok kültürlü bir yapıya sahip ülkede bir takım mağduriyetlerin oluşmasına neden oldu.

Corona virüs salgını dünya genelinde seyahat sıklığı ve alışkanlıklarını derinden etkiledi. Aylar boyunca dünyanın büyük bölümü sınırlarını kapattı.

Salgın karşısında yeni normalle birlikte adımlar atmaya başlayan ülkeler Haziran ayından itibaren sınırlarını yavaş yavaş açmaya başladı.

Sınırlarını ihtiyatlı da olsa açanlar arasında AB ve Schengen ülkeleri de yer alıyor. İsviçre de bunlardan biri. AB üyesi olmayan İsviçre, tıpkı Norveç ve İzlanda gibi buna rağmen Schengen bölgesi ülkeleri arasında yer alıyor.

Schengen bölgesi ülkeleri, her 15 günde bir sınırlarını açtıkları üçüncü ülkeleri periyodik olarak açıklıyor. Ancak bu liste, bu üçüncü ülkelerin salgın sırasındaki güncel durumlarını göre de yenileniyor.

Schengen bölgesi açıklanan 15 ülke ile sınırlarını açmış durumda. Ancak bunun dışında kalanlar bu coğrafyaya şu an için giremiyor. Halihazırda vize başvurusunda bulunamıyor. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ve Danimarka, karar nedeniyle oluşan mağduriyetlerin bir nebze de olsa giderilmesi adına emsal teşkil edecek bir adım attı.

Buna göre sevgilisi Hollanda veya Danimarka'da yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarına birlikteliklerini kanıtlamaları halinde vize verilmeye başlandı. Bu gelişme AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içerisinde yer alan İsviçre'yi de harekete geçirdi.

Türkiye ve Balkan ülkelerinden gelen önemli bir işçi nüfusuna ev sahipliği yapan İsviçre'ye aylardır bu coğrafyalardan gidiş gelişler salgın nedeniyle durma noktasına gelmişti. Tıpkı Hollanda ve Danimarka gibi İsviçre de pek çok ülkeyle sınırların kapalı olması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için benzer bir adım attı.

Buna göre sevgilisi İsviçreli olan üçüncü ülke vatandaşlarına vize verilecek. İsviçre yönetimi böylece aylardır görüşme imkanı bulamayan çiftlerin mağduriyetini gidermiş olacak. Ancak vize verilirken İsviçre'nin bir şartı olacak. Bu da çiftlerin birbirleriyle sevgili olduklarını ispatlamaları. Kısa süreli arkadaşlıklar bu programın kapsamı dışında tutuluyor. İsviçre'de yaşayan sevgilinin davet mektubu ile gerçekleşebilecek olan vize başvurusunda çiftler birlikteliklerini fotoğraf ve benzeri belgelerle kanıtlamak zorunda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 340 yıllık bilgi değişti: Spermler simetrik değil, dolanarak yüzüyor04 Ağustos 2020 Salı 09:41
  • Bacağından ısıran köpek balığına sörf tahtasıyla vurarak ölmekten kurtuldu03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:00
  • Araştırma: Rus kadınları kocalarını en çok Türkiye’de aldatıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 20:30
  • İstanbul'da Çaldığı otomobili 25 bin lira karşılığında sahibine geri veren hırsız yakalandı03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:45
  • La Casa de Papel’in 5. sezonunda Profesör, Alicia ile aşk yaşayarak Lizbon’a ihanet mi edecek?03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:21
  • 'Korku: Pandemi' çizgi romanı Yeni1mecra'da başlıyor02 Ağustos 2020 Pazar 22:00
  • Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı02 Ağustos 2020 Pazar 21:30
  • 23 milyon kişi sel ve taşkınlara maruz kalacak02 Ağustos 2020 Pazar 21:00
  • 21. yüzyılın en iyi dizisi belli oldu02 Ağustos 2020 Pazar 19:30
  • Teknolojide cirolar arttı (Salgına rağmen Apple'ın geliri yüzde 11 artış gösterdi)02 Ağustos 2020 Pazar 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti