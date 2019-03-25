İtalya’da evde sünnet edilen beş aylık bebek hayatını kaybetti

İtalya’nın kuzeyindeki Scandiano kasabasında yaşayan Gana kökenli bir aile beş aylık oğullarını evde sünnet etmeye kalkıştı. Adı açıklanmayan bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Daily Telegraph’taki habere göre savcılık, helikopterle Bologna’daki bir hasteneye kaldırılan ancak kurtarılamayan bebeğin anne-babası hakkında soruşturma başlattı. Hastaneden yapılan açıklamada bebeğin kalbinin durduğu, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.

Geçen yıl aralık ayında da başkent Roma’da göçmenlerin kaldığı bir merkezde üç aylık bir bebek evde sünnet edildikten sonra ölmüştü.

Katolik bir ülke olan İtalya’da sağlık kuruluşlarında sünnet yapılmıyor. Sağlık alanında çalışmalar yapan dernek Amsi’ye göre bu nedenle dini veya kültürel nedenlerle sünnet yaptırmak isteyen aileler bu işi evde halletmeye çalışıyor. Yılda 5 bin’e yakın ‘yasa dışı’ sünnet yapılan ülkede bu yola başvuranların çoğu Müslüman göçmenler oluyor.

Avrupa’daki çoğu ülkede sağlık kuruluşlarında sünnet yapılabiliyor.