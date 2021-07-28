İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi

İtalya'da hükümetin, Kovid-19 ile mücadelede, 6 Ağustos'tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi, bir kez daha protesto edildi.

Başkent Roma’da Popolo Meydanı'nda toplanan, çoğunluğu restoran, bar, kafe gibi işletme sahiplerinden oluşan göstericiler, sık sık "özgürlük" ve "Yeşil Geçiş'e hayır" sloganları atarken, bu uygulamanın İtalyanları ikiye böldüğünü savundu.

Bazı protestocuların aşı ve "Yeşil Geçiş" belgesini Nazi dönemindeki uygulamalara benzeten ve o dönemi çağrıştıran semboller kullandığı görüldü.

Güvenlik güçleri, protesto sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alırken, göstericilerin Popolo Meydanı dışına çıkmaya çalışması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi.

Bir grup protestocunun, meydandan Borghese Parkı'nı kullanarak İspanyol Merdivenleri'ne ulaşması, gösterinin kentin turistik noktasına sıçramasına yol açtı.

Merdivenlerin önünü kapatan polis, göstericilerin meydana ulaşmasına izin vermezken, burada da gergin anlar yaşandı. Protesto büyümeden sona erdi.