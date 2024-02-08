İtalya'da Türk vatandaşı Gün Ufuk, göçmen teknesi faciasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İtalya kıyılarında batan ve en az 94 kişinin hayatını kaybettiği göçmen teknesiyle ilgili dava kapsamında tutuklanan Türk vatandaşı Gün Ufuk, insan kaçakçılığından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya’da Türk vatandaşı Gün Ufuk, Çeşme’den açıldıktan sonra 26 Şubat 2023’te İtalya kıyılarında batan ve en az 94 kişinin hayatını kaybettiği göçmen teknesiyle ilgili dava kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Crotone şehrindeki hakim, Gün Ufuk’un insan kaçakçılığı yapan şebekenin organizatörlerinden olduğunu belirterek 3 milyon euro para cezası da verdi.

Ufuk’un kullandığı iddia edilen tekne, fırtına yüzünden İtalya’nın güneyinde bulunan Cutro açıklarında parçalanmıştı.

Ufuk ise suçlamaları reddederek siyasi nedenlerle Türkiye’den kaçtığını iddia etti.

Tekneyi kullandığı ve olay sonrası göçmenlere yardım etmeyerek kaçtığı öne sürülen Ufuk Gün, geçen yıl Avusturya’da yakalanmıştı.

Batan tekneden kurtulanların verdikleri ifadelere göre 22 Şubat’ta Çeşme kıyılarından denize açılan teknede dört insan kaçakçısı bulunuyordu.

İtalya basınındaki haberlere göre ilk aşamada gözaltına alınanlar arasında Sami Fuat adında bir başka Türk vatandaşı daha vardı.

Elde edilen telefon görüntülerinde Ufuk Gün’ün tekneyi kullanırken görüldüğü belirtilmişti.

Haberlere göre batan tekneden kurtulan kişiler de verdikleri ifadelerde Ufuk Gün’ün tekneyi kullandığını ve tekne batarken göçmenlere yardım etmeden kaçtığını söyledi.

İtalya tekneye müdahalede gecikmekle suçlanırken hükümet sorumluluğun Avrupa Birliği sınır güvenliği birimi Frontex ile "insan kaçakçılarına" ait olduğunu savundu.

Ufuk’un avukatı Salvatore Falcone de müvekkilinin kazaya müdahale edemeyen yetkililer tarafından “günah keçisi” ilan edildiğini öne sürdü.