  • BIST 101.996
  • Altın 224,294
  • Dolar 5,3294
  • Euro 6,1003
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İtalya'dan Fransa'ya tepki: Önce ağırladıkları teröristleri ve katilleri iade etsinler

» »
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" açıklamasını yaptı.
İtalya'dan Fransa'ya tepki: Önce ağırladıkları teröristleri ve katilleri iade etsinler

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, "Onlar (İtalyanlar) tarihine yakışan liderler hak ediyor" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemlerde İtalya ile yaşadıkları gerginliğe atfen "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." şeklindeki sözlerine, İtalyan hükümetinden cevap geldi. 

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bir radyoya yaptığı değerlendirmede, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." dedi. 

Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitaben "İtalya'nın dostu bir cumhurbaşkanı olduğunu göster ve katil olarak ömür boyu hapis cezaları bulunan bu teröristleri gönder." diye konuştu.

Bakan Salvini, İtalya'nın aranan teröristler listesinde olan ve yıllardır Fransa'da yaşadıkları tespit edilen 17 kişinin iadesini istedi.

"KARARI İTALYAN HALKINA BIRAK"

Hükümetin diğer ortağı, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da bir televizyon programındaki açıklamasında, Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Fransa hükümetleri arasındaki gerginlik özellikle birkaç haftadır sürüyor. Di Maio, geçen haftalarda sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp, Sarı Yelekliler hareketine açık destek vermişti.

Aynı şekilde Salvini de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Fransa hükümeti ise Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, M5S lideri Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile." diye eleştirmişti.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kanser İlacı Yumurtlayan" tavuklar yetiştirildi28 Ocak 2019 Pazartesi 15:05
  • Rusya'nın Venezuela'da muhalefetle temas planı yok28 Ocak 2019 Pazartesi 15:00
  • Kavgada söylenmez: "İtalya tarihine yakışan liderler hak ediyor"28 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
  • İngiltere sıkıyönetim ilan etmeyi tartışıyor28 Ocak 2019 Pazartesi 11:40
  • Sarı Yelekliler lideri Jerome Rodrigues 'plastik mermiyle' gözünden vuruldu28 Ocak 2019 Pazartesi 10:44
  • Sarı Yelekliler lideri Jerome Rodrigues 'plastik mermiyle' vuruldu, bir gözünü kaybetti28 Ocak 2019 Pazartesi 10:38
  • Alman gazeteciden ‘tuvalet kâğıdından vazgeçin’ önerisi28 Ocak 2019 Pazartesi 10:02
  • Maduro: “Büyük bir darbe girişimi atlatıldı”27 Ocak 2019 Pazar 15:50
  • Almanya'da 'sahte' Hitler resimlerine polis operasyonu27 Ocak 2019 Pazar 15:34
  • Venezuela'dan Avrupa ülkelerinin "Seçimlere Gidilsin" talebine yanıt...27 Ocak 2019 Pazar 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti