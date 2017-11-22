İttifak genişliyor: Türkiye'ye uzak durma çağrısında bulunan 'Lefkoşa Bildirgesi' yayınlandı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır enerji ana konulu 5’inci üçlü zirvesini dün Rum tarafında yaptı. Zirveden üçlü ittifakın İtalya ile genişlemesi kararı çıktı.

Türkiye’ye, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisinde “yasa dışı faaliyetlerine son verme ve gelecekte bu tür eylemlerden uzak durma” çağrısı yapılan bir de “Lefkoşa Beyannamesi” yayımlandı.

Fileleftheros haberi manşetten “İtalya da İttifakta… Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Bir Sonraki Görüşmede Genişleme İçin Roma’ya Çağrı Yaptı… Lefkoşa Beyannamesi’nde Önemli Mesajlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır üçlü enerji ittifakının bir sonraki üyesinin İtalya olacağını yazan gazete, dünkü zirvede, 2018’in ilk yarısında Girit’te düzenlenecek enerji konulu bir sonraki zirveye İtalya’nın da davet edilmesi kararı alındığını, bu çerçevede İtalya’yla istişarelere diplomatik düzeyde başlandığını kaydetti.

Gazete Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü ittifakının enerji ayağına da bakanlık düzeyinde iştirak etmekte olan İtalya’nın böyle bir ittifaka katılmasının bile üç ülkenin çabasına yeni bir dinamik kattığına dikkat çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi’nin dünkü görüşmelerinde ele alınan ana konuları kapsayan bir “Lefkoşa Bildirgesi” üzerinde anlaştı.

Gazete Doğu Akdeniz’i meşgul eden meselelere “müdahale” diye nitelediği “Lefkoşa Bildirgesi” ile Türkiye’ye “MEB içerisinde yasa dışı faaliyetlerine son vermesi ve gelecekte bu tür faaliyetlerden uzak durması” çağrısı yapıldığına ve Rum yönetiminin “Kıbrıs sorununun halledilmesi yönündeki çabalarına” destek beyan edildiğine işaret ederken Suriye, Filistin vb. bölgesel çözüm çabalarına da desteğin yinelendiğini yazdı.

Haberi iç sayfasında detaylandıran gazeteye göre “Lefkoşa Bildirgesi”nin içeriğinden şu 10 maddeyi aktardı:

“1-Bölgenin jeopolitik boyutu üç ülke arasındaki ilişkiler dikkate alınarak birçok alanda daha sıkı işbirliği ve eş güdümün önemi yeniden teyit edilir.

2-Bu zirvede Enerji, Mülteciler, turizm, Çevre, Kültürel Mirasın Korunması, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Tarım ve Diyaspora alanlarında üçlü işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaşma sağlandı. Liderler bu alanlarda bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi kutlar ve halklarının çıkarına olacak belirli programların uygulanması da dahil, daha ileri işbirliğini cesaretlendirir.

3-Bu üçlü işbirliği, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin ileri götürülmesi ve diyaloğun genişletilmesi örneğini teşkil eder. Bu bağlamda liderler, AB-Mısır arasında, gerek Doğu Akdeniz’de gerek Avrupa’da barış ve istikrara katkı sağlayacak, güçlü ve istikrarlı ilişkinin önemini yineler.

4-Bölge ülkeleri açısından AB’nin Akdeniz için öneminin altı çizilir.

5-Devlet ve hükümet başkanları bölgesel meydan okumaların göğüslenmesi, her şekliyle terörle mücadele çabalarının, bölgesel güvenliğin ileri götürülmesine dönük bilgi teatisinin yoğunlaştırılmasında anlaştı.

6- Dayanışma ve mütekabiliyet ilkesi temelinde büyük göçmen ve mülteci dolaşımının etkin yönetilmesinin yalnız komşu devletlerin ve Avrupa’nın değil uluslararası toplumun tamamının sorumluluğu olduğunda anlaşıldı.

7- Uluslararası hukuka göre, BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesi’yle belirlenen deniz bölgelerinde her devletin sahip olduğu egemenliğe, egemenlik hak ve yetkilerine saygının öneminin altı çizilir.

8-Türkiye’ye, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki yasa dışı faaliyetlerine son vermesi ve gelecekte benzer eylemlerden uzak durması çağrısı yapılır.

9-Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’ı sürdürülebilir ve işleyebilir bir devlette yeniden birleştirecek özlü çözüm çabalarına sarsılmaz destek yinelenir.

10-Suriye, Filistin, vb. bölgesel meselelerin çözümü için harcanmakta olan çabalara destek yinelenir.”

Gazete, zirveye katılan liderlerin, heyetler arası görüşmelerin tamamlanması ve kruvaziyer turizminde iş birliği anlaşması imzalanmasının ardından yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Buna göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “üç ülke, iş birliği örneğidir. Önlerine koydukları ve gerçekleştirdikleri öncelikler Lefkoşa, Atina ve Kahire arasındaki diyaloğun mirasıdır. Hidrokarbon keşfi, Doğu Akdeniz’deki geniş ölçekli iş birliğinin katalizörüdür” dedi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfattah El Sisi üçlü iş birliğinin bölgedeki istikrarın ö nemli bir ayağı olduğunu belirterek üç ülkenin, oynayacak rolü bulunduğunu söyledi. El Sisi, iş birliğinin gelişmesinin üç ülke gençleri için yeni istihdamlar yaratmakta olduğunu belirterek enerji ve atık yönetimi alanların bu açıdan yeni perspektifler yarattığına işaret etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise üçlü zirve toplantısının artık bir kurum haline geldiğini ve katılımcı ülkelerin bölgedeki istikrar ve refahtaki rolüne işaret ettiğini söyledi. Bölge açısından zor bir dönemden geçilmekte olduğuna da işaret eden Çipras, “Gerilimler aracılığıyla fırsatlar da büyüyor” dedi.

Gazete dünkü zirve çerçevesinde Anastasiadis, Çipras ve El Sisi’nin, üç ülke tarafından Mısır’ın Borg El Arab kentinde kurulan “Kooperatif Yenilik Merkezi”nin açılışını teknoloji aracılığıyla yaptığını da haberine ekledi.

Politis haberi “Kurum Haline Getirdiler… Yunanistan ve Mısır ile Girit’te Yapılacak Bir Sonraki Görüşmeye İtalya da Katılabilir” başlığıyla aktardı

Alithia “Üçlü İstikrar, Kalkınma ve Fırsatlar Köprüsü… Kıbrıs-Yunanistan-Mısır İş Birliği Kökleşip Genişliyor… Başkan Anastasiadis: Hidrokarbon Keşfi Doğu Akdeniz’deki Geniş İşbirliğinin Katalizörü” başlığını attı.

Haravgi de “Kıbrıs-Yunanistan-Mısır İşbirliği Üç Halkın Çıkarına Genişliyor” başlığını kullandı.