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İzinsiz Müzik Yayını Yapmak, Alkollü İçki Ruhsatı Olmadan İçki Bulundurmak

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Kapama Saatine Riayetsizlik, İzinsiz Müzik Yayını Yapmak, Alkollü İçki Ruhsatı Olmadan İçki Bulundurmak Ve Satışa Arz Etmek Ve İkamet İzinsiz
İzinsiz Müzik Yayını Yapmak, Alkollü İçki Ruhsatı Olmadan İçki Bulundurmak

26-27.08.2023 tarihlerinde, polis tarafından yapılan denetimlerde, Girne’de faaliyet bir iş yerinin kapama saatine riayet etmediği, bir iş yerinin yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, Yedidalga’da faaliyet gösteren bir iş yerinin yetkili makamdan geçerli alkollü içki ruhsatı olmadığı halde alkollü içki bulundurup satışa arz ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılırken, yapılan denetimlerde ayrıca ikisi Lefkoşa’da, biri Girne’de olmak üzere toplam üç kişinin ikamet izinsiz olarak ülkede bulundukları tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

 

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