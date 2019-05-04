İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamında gerçekleşen görüşmede Gazimağusa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında geçmişte kurulan kardeşlik ilişkisinin ileriye götürülmesi konuşuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ziyarette eşi Neptün Soyer eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve değerli eşi Neptün Soyer’i Gazimağusa’da görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Başkan Tunç Soyer’in yeni seçilen başkan olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başarılı olmasını diledi. Başkan Tunç Soyer’in ülkeye geliş sebebinin Büyükkonuk’ta yapılacak 2. Uluslararası Akdeniz Gastromoni Festivali olduğunu bildiğini, Büyükkonuklu biri olarak bundan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan İsmail Arter, İzmir ile Gazimağusa’nın geçmişten gelen kardeşlik ilişkileri kapsamında hem kültürel hem sosyal anlamda iyi ilişkilerin devamını dileyerek, Başkan Tunç Soyer’i yine Gazimağusa’ya beklediğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in her zamanki Kıbrıslı ev sahipliği ve güler yüzüyle kendilerini karşıladığını ifade ederek, “biz Kıbrıs’ı aşkla seviyoruz. İnsanı, kültürü ve doğasını, lezzetlerini aşkla seviyoruz. O nedenle buraya gelmek bizleri heyecanlandırıyor ve coşturuyor.” dedi. Başkan Tunç Soyer, 2. Uluslararası Gastronomi Festivali nedeniyle geldikleri ülkemizde Cittaslow ağının Kıbrıs’ta yeniden yapılandırılması ile ilgili ziyaretler de yapacaklarını ve Kıbrıs’taki Cittaslow ağının dünyada daha çok ses getiren bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirtti. İzmir ile Gazimağusa arasındaki kardeşlik ilişkisinin önümüzdeki dönemde çok daha güçlenerek, çocukların, gençlerin, kadınların, turizmin, ticaretin tarımın çok daha fazla yer alacağı bir kardeşliğe dönüşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Görüşmenin sonunda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Başkan Tunç Soyer’e ipek kozası işlemeli el işi ve eski Kıbrıs kapısını sembolize eden tablo verirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Başkan İsmail Arter’e cam kavanozda ata tohumu olan Karakılçık Buğdayı takdim etti. (MHA)