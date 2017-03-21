Japonya ve Fransa sivil nükleer enerjide iş birliği yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı. İki ülke arasında sivil enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Fransa ve Japonya, sivil nükleer enerji alanında iş birliğini artıracak.

Cumhurbaşkanı François Hollande, resmi ziyaret için Paris’te bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, iki ülke arasında sivil enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Anlaşmayı Fransa adına Enerji ve Çevre Bakanı Segolene Royal, Japona adına Ticaret, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko imzaladı.

Hollande, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, ikili ilişkileri “mükemmel” olarak nitelendirerek, Japonya’nın Fransa’nın “ayrıcalıklı ortağı” olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin son yıllarda büyük ivmeyle geliştiğini kaydeden Hollande, özellikle ekonomi, güvenlik ve kültürel alanlarda iş birliğinin arttığını dile getirdi.

Hollande, inovasyon alanının da ikili ilişkilerin "adeta kalbini oluşturduğunu" ifade etti.