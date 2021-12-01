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Japonya'da 'Omicron' vakası sonrası tedbirler artırılıyor

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Japonya, COVID-19 "Omicron" varyantının ilk vakası sonrası tedbirleri artıracak. 1 Aralık'tan itibaren ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısı 5 binden 3 bin 500'e indirildi.
Japonya'da 'Omicron' vakası sonrası tedbirler artırılıyor

Japonya, COVID-19 "Omicron" varyantının ilk vakası sonrası tedbirleri artıracak. 1 Aralık'tan itibaren ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısı 5 binden 3 bin 500'e indirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, ilk vaka sonrası, sınır kapılarını kapatmanın "varyanta ilişkin belirginliğin artmasına kadar geçici bir çözüm" olacağını söyledi.

"Bilinmeyen bir riskle karşı karşıya kalındığından her tedbiri almak en iyisidir" diyen ve "en kötü senaryoya göre hazırlık yapacaklarını" vurgulayan Kişida, Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki ile bir araya gelerek varyanta karşı alınacak tedbirleri görüşeceğini belirtti.

Japonya 1 Aralık'tan itibarıyla ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısını 5 binden 3 bin 500'e indirdi.

Japonya'da ilk Omicron vakası

Tokyo'daki Narita Havalimanı'na ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştı. Namibyalı diplomatın virüsün Omicron varyantını taşıdığı açıklanmıştı.

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