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Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor

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Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.
Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 16 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

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