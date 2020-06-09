Jirinovskiy: Oyunun sonuna geldiler, ABD’de devrim başladı

Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, ABD’de ‘devrimin başladığını’ ve yaşanan kaosun devrimsel değişikliklere yol açacağını ifade etti.

Telegramdan açıklama yapan Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, ABD’de günlerdir süren kaosun, ‘yukarıdakiler’ ve ‘aşağıdakiler’ olarak nitelendirdiği yönetim ve halk arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirtti.

Tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Jirinovskiy, “Oyunun sonuna geldiler, devrim başladı. Demokratlar her şey kaybettiler, bu yüzden de (ABD Başkanı Donald) Trump’ın Amerika’yı yönetmesine engel oldular. Aşağıdakiler bunu gördü ve harekete geçti. Bir kargaşa yaratmaya karar verdiler” ifadelerini kullandı.

ABD’de olanların devrimsel değişikliklere yol açacağını belirten Jirinovskiy, yaşanan ‘gürültü patırtının ardından kabir sessizliğinin’ geleceğini ifade etti.